    首頁 > 國際

    北京大動作反擊高市早苗涉台言論 美學者：可能反促亞洲國家圍堵

    2025/11/19 22:27 編譯管淑平／綜合報導
    中國針對日本首相高市早苗發表「台灣有事，就是日本有事」的言論，祭出從外交、文化、軍事到經濟等反制行動。圖為日本和中國國旗。（彭博檔案照）

    中國針對日本首相高市早苗發表「台灣有事，就是日本有事」的言論，祭出從外交、文化、軍事到經濟等反制行動。《華盛頓郵報》19日報導，北京正利用嚴厲的言詞、軍事恫嚇和經濟脅迫，表明對高市該言論的不滿，不過，美國前總統布希任內國安會亞洲資深主任葛林（Michael Green）認為，中國這些行動可能反而催生亞洲盟邦對中國的圍堵。

    《華盛頓郵報》19日報導指出，日本和美國政府，以及志同道合的盟邦，通常都在論及台灣時，謹慎保持「戰略模糊」，以避免激怒北京並挑起這類的反應。中國對高市欠缺模糊性的言論，立即且極端的反應，正有將一場外交齟齬變成區域危機之虞。

    上海復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤指出，「中國的回應可能也意在提醒美國和其他西方國家，一些對台灣問題抱持極大熱情的特定對象」，他指出，高市的言論似乎企圖「把美國拖進來」，因為日本為與華府簽有條約的盟友，若日本在兩岸衝突中遭攻擊，華府有義務防衛日本。

    這波日中緊張凸顯兩國關係一觸即發的性質。華郵引述美國達特茅斯學院東亞國際安全專家林德（Jennifer Lind）看法，在高市早苗政府承諾強化日本自衛隊能力，加速提高防衛預算的背景下，北京或許在透露訊號，它不希望日本過度發展其軍事能力。

    目前也時值美中關係關鍵時刻，華府和北京正進行貿易談判、美國總統川普預定明年四月訪問北京。哈佛大學中國問題專家米德（Rana Mitter）預期，習近平將在這場峰會上加強力促美國降低對台灣的支持程度，北京這幾天衝著東京的怒火，或許是這項努力的一環。

    華郵指出，中國對日本採取的回應措施將對日本經濟造成實質影響。不過，強烈的報復行動也可能在區域造成反效果。美國前布希政府國安會官員、現任澳洲智庫「美國研究中心」執行長葛林認為，這些外交攻擊手段會滋生一股同陣線對抗北京的感受，「北京愈是做像這樣的事情，就愈有可能使之產生某種形式的集體防禦安排」，「中國的行徑正在製造某種他們不希望見到的圍堵」。

