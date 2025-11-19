為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    野生狼進化會用工具覓食！ 加拿大直擊影片令學者驚訝

    2025/11/19 22:00 編譯管淑平／綜合報導
    研究人員在加拿大海岸邊拍到野生灰狼懂得拉扯繩子，把捕螃蟹籠拉上岸偷魚餌吃。圖為灰狼示意圖。（法新社檔案照）

    研究人員在加拿大海岸邊拍到野生灰狼懂得拉扯繩子，把捕螃蟹籠拉上岸偷魚餌吃。圖為灰狼示意圖。（法新社檔案照）

    根據17日發表的一份研究，研究人員在加拿大卑詩省沿海，拍攝到一隻野生母狼，竟然懂得利用拉扯繩索，偷捕蟹網具內的魚餌吃，研究團隊表示，這或許是科學上首度記錄到野生狼使用工具的例子。

    《華盛頓郵報》17日報導，這隻母狼去年5月在卑詩省中部海岸被拍攝到，先游向放置在近岸海域中的浮標，將其叼回岸上後，又走回淺水海域，反覆拉扯連接浮標的繩子，直到繩子另一端的蟹籠被拖到讓牠輕鬆可及的位置，牠再將網具扯開，吃裡頭的魚餌。

    研究人員表示，儘管狼的聰明早已為人所知，但這或許是首次記錄到野狼使用工具。這份研究報告17日在《生態與演化》（Ecology and Evolution）期刊發表。報告作者、紐約州立大學環境科學與林業學院生態學家阿特爾（Kyle Artelle）說，「牠們（狼）有此能力，並不令人意外」，「不過，當我們看到影片，還是驚訝得目瞪口呆」。

    這項發現也意外解開一個謎團。當地海爾楚克原住民族（Heiltsuk Nation）為了對付危害沿岸生態的入侵物種綠蟹（green crab），放置陷阱籠捕蟹，卻屢次發現陷阱遭破壞、魚餌被吃掉，他們一度懷疑是水獺、海豹等海洋哺乳動物，或者是觀光客破壞。

    海爾楚克自然資源管理部主任郝斯帝（William Housty）和阿特爾合作，去年5月架設紅外線自動相機追查，沒想到隔天就拍到「兇手」竟然是狼。研究人員從這隻母狼只花約3分鐘就得手，動作熟練程度研判，牠不是第一次「犯案」。阿特爾說，「牠直盯著那個陷阱，所做的每一個動作都是完美地為了要儘快把陷阱拖出來」。

    今年2月，研究團隊又錄到另一隻狼，以同樣方式拉扯一個半潛陷阱的繩索，雖然鏡頭在關鍵時刻停擺，未拍到那隻狼是否最終得手，但是事後在岸邊發現兩個陷阱被拖上岸、裝餌的盒子被拆掉。研究人員認為，這種方式可能由第一隻母狼或者在牠的整群同伴間傳開。

    相關連結請見︰

    加拿大野生狼利用工具偷魚餌影片

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播