野生狼進化會用工具覓食！ 加拿大直擊影片令學者驚訝

研究人員在加拿大海岸邊拍到野生灰狼懂得拉扯繩子，把捕螃蟹籠拉上岸偷魚餌吃。圖為灰狼示意圖。（法新社檔案照）

根據17日發表的一份研究，研究人員在加拿大卑詩省沿海，拍攝到一隻野生母狼，竟然懂得利用拉扯繩索，偷捕蟹網具內的魚餌吃，研究團隊表示，這或許是科學上首度記錄到野生狼使用工具的例子。

《華盛頓郵報》17日報導，這隻母狼去年5月在卑詩省中部海岸被拍攝到，先游向放置在近岸海域中的浮標，將其叼回岸上後，又走回淺水海域，反覆拉扯連接浮標的繩子，直到繩子另一端的蟹籠被拖到讓牠輕鬆可及的位置，牠再將網具扯開，吃裡頭的魚餌。

請繼續往下閱讀...

研究人員表示，儘管狼的聰明早已為人所知，但這或許是首次記錄到野狼使用工具。這份研究報告17日在《生態與演化》（Ecology and Evolution）期刊發表。報告作者、紐約州立大學環境科學與林業學院生態學家阿特爾（Kyle Artelle）說，「牠們（狼）有此能力，並不令人意外」，「不過，當我們看到影片，還是驚訝得目瞪口呆」。

這項發現也意外解開一個謎團。當地海爾楚克原住民族（Heiltsuk Nation）為了對付危害沿岸生態的入侵物種綠蟹（green crab），放置陷阱籠捕蟹，卻屢次發現陷阱遭破壞、魚餌被吃掉，他們一度懷疑是水獺、海豹等海洋哺乳動物，或者是觀光客破壞。

海爾楚克自然資源管理部主任郝斯帝（William Housty）和阿特爾合作，去年5月架設紅外線自動相機追查，沒想到隔天就拍到「兇手」竟然是狼。研究人員從這隻母狼只花約3分鐘就得手，動作熟練程度研判，牠不是第一次「犯案」。阿特爾說，「牠直盯著那個陷阱，所做的每一個動作都是完美地為了要儘快把陷阱拖出來」。

今年2月，研究團隊又錄到另一隻狼，以同樣方式拉扯一個半潛陷阱的繩索，雖然鏡頭在關鍵時刻停擺，未拍到那隻狼是否最終得手，但是事後在岸邊發現兩個陷阱被拖上岸、裝餌的盒子被拆掉。研究人員認為，這種方式可能由第一隻母狼或者在牠的整群同伴間傳開。

相關連結請見︰

加拿大野生狼利用工具偷魚餌影片

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法