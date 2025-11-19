不爽被追問艾普斯坦！川普兩度大罵記者 揚言吊銷ABC執照

美國廣播公司新聞女記者布魯斯，18日在白宮橢圓形辦公室一系列犀利發問，令川普總統大動肝火。（美聯社）

繼日前被問到已故富豪淫魔艾普斯坦時大罵記者是「小豬豬」，美國總統川普18日再次因記者的發問大動肝火，怒嗆美國廣播公司新聞（ABC News）女記者瑪麗．布魯斯（Mary Bruce）很糟糕、ABC是搞假新聞的爛媒體，還揚言要吊銷ABC的執照。

當川普18日在白宮橢圓形辦公室接待來訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）時，布魯斯提出一系列問題，包括川普家族企業與沙國的商業交易是否有利益衝突，以及以美國情報單位曾暗示穆罕默德．沙爾曼策劃殺害沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）質問穆罕默德．沙爾曼，美國人為啥要相信你。

請繼續往下閱讀...

此等犀利發問立刻點燃川普怒火，他憤而打斷布魯斯說：「ABC是假新聞。業界最爛的新聞媒體之一。」

川普隨後說，他與川普集團（Trump organization）「沒有任何關係」。川普自首度執政起便已退出家族集團，該集團現由其長子與次子經營，並於17日宣布與沙國開發商達成地產開發協議。

至於哈紹吉案，儘管美國情報部門暗示穆罕默德．沙爾曼批准對哈紹吉下手，川普仍然力挺穆罕默德．沙爾曼堅稱未涉案的說法，並責怪記者「你沒必要問這種問題讓我們的客人難堪」。哈紹吉堪稱中東地區最具影響力的記者，也是《華盛頓郵報》專欄作家，2018年10月在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害。

布魯斯稍後就敏感的艾普斯坦案發問時，又再度惹毛川普。川普說，他介意的不是被問艾普斯坦，而是記者的態度，「我認為你是個糟糕的記者」。

川普重申，他與艾普斯坦「毫無關係」，外傳兩人過從甚密的醜聞是「烏龍騙局」。他還對布魯斯說，「你（任職的）那家爛公司也是（炒作醜聞的）罪魁禍首之一」，然後用手指著布魯斯說「不會再接受你的提問了」。

至於稍早川普罵記者是豬，則發生在數天前的空軍一號上，但直到18日才在社群媒體上曝光，當時被罵的是彭博社的女記者露西（Catherine Lucey）。

14日，川普在露西問他、若無致罪內容、為何不願公布艾普斯坦的相關資料後，用手指著露西說：「安靜，安靜，小豬豬。」美國有線電視新聞網（CNN）記者塔柏爾（Jake Tapper）說，川普的「小豬豬」發言「噁心，完全令人無法接受」。

美國總統川普14日在空軍一號上對媒體發言時，伸手指著記者。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法