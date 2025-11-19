為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    強化北極防禦力 美、加、芬蘭合作打造先進破冰船

    2025/11/19 19:37 編譯管淑平／綜合報導
    美國海岸防衛隊中型破冰船「希利號」（USCGC Healy）。（法新社檔案照）

    美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）18日宣布一項美國與加拿大、芬蘭的戰略合作計畫，將打造將近12艘先進破冰船，協助捍衛北極地區，防範如中國等對手。

    《福斯新聞》18日報導，諾姆在華府與加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）、芬蘭經濟事務部長普伊斯托（ Sakari Puisto），共同簽署這份「破冰船合作計畫」（ICE Pact）意向書。諾姆指出，北極是「世界上最後、最荒涼的邊疆」，美國與盟友，以及其競爭對手正在此區域角力，爭取戰略位置以及豐富的自然資源，「要在北極繁榮發展，我們就需要破冰船」，指這項合作計畫不僅將為三國經濟注入動力，也能強化北極的共同防禦。

    諾姆還透露一段近期發生的事例：美國海岸防衛隊極地破冰巡邏艦「斯托里斯號」（USCGC Storis）於今年稍早才剛服役，中國的船隻馬上就開始在美國的北極海域內和周邊活動，「他們的目的很清楚，想測試美國的決心」。

    她說，當時美國海岸防衛隊迅速回應，部署中型破冰船「希利號」（USCGC Healy）以及空中機隊前往現場，護送這批「闖入者」離開美國海域，這次迅速的行動傳遞一明確訊息，「在總統川普領導下，我們將捍衛我們的主權」。

    諾姆說，美國目前已簽約將在未來幾年打造11艘破冰巡邏艦，首批4艘將與加拿大和芬蘭合作打造，其餘船艦將在美國本土造船廠重建完成後，在美國國內建造。這項合作倡議也將協助培訓美國具有造船專業技能的勞動力，以利更快速、更有效生產這些先進船艦。

