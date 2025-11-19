力挺高市早苗！日本商家表態︰中國抵制「對業績影響不大」

面對中國大動作報復日本政府，日本商家不僅公開表態支持高市早苗，還直言中國抵制行動「對業績影響不大」。（圖擷取自「RKB毎日放送NEWS」YouTube）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，中國政府竟祭出一連串「禁日令」，從戰狼外交官揚言「斬首」，到警告公民勿赴日觀光留學、限制水產進口等。面對中國大動作報復，許多日本商家不僅公開表態支持高市早苗，還直言中國抵制行動其實「對業績影響不大」，不卑不亢的氣魄，引起日本國人與外國遊客關注。

根據日媒《RKB每日放送》報導，中國外交部以首相高市早苗提出「台灣有事」言論為由，在14日警告中國公民「近期暫勿前往日本」，預計衝擊日本多地的觀光旅遊業。根據今年1月至6月的統計資料，前往九州地區的外國旅客總計高達64萬人，韓國人以46.8%佔最大宗；其次則是中國人，約佔21.9%；台灣人以13.1%名列第3。

對於中國政府的最新政策，目前正在日本福岡旅遊、來自中國上海的觀光客受訪指出，雖然他們支持中國政府，但是認為「中國政策跟中國民眾沒有關係」，並坦言它們其實不太理解、也不想去了解新政策「赴日旅遊限制」的準確要求規範。另外，這些中國觀光客在鏡頭前強調，他們還有很多景點想去，之後仍會繼續來日本遊玩。

在福岡經營服飾兼咖啡廳「加野而青堂」的老闆加野敬子指出，她們對中國政府的「旅行限制」採取冷靜應對，坦言雖然店內有不少中國遊客消費，但仍會儘量維持平靜、按照自己的步調工作。日式點心鋪「白梅堂」老闆橋本芳典則表示，這是國家之間的政策，他對此無能為力，但直言「高市首相很努力了！」，力挺高市政府立場。

橋本芳典補充，雖然遊客數量減少，確實會對商家造成影響，但目前正好臨近年末，日本顧客的買氣此時非常旺，所以他其實不太擔心業績會受到衝擊。橋本芳典還提到，秋季是福岡的旅遊旺季，因此包含他在內的商家，目前能做的就是把店經營好，努力吸引讓日本國內、其他國家的遊客願意上門的消費環境。

博多大丸百貨負責人箱崎純史表示，目前中國政策對百貨商場的業績影響不大，加上11月結束後，日本就會迎接西洋耶誕節、傳統跨年與新年的「重要銷售時期」，即便來福岡觀光的中國遊客人數，可能真的受到中國政策影響，但他們認為、也希望這波影響不會持續很久，因此總體來說，對百貨業績影響確實不大。

報導影片吸引大批日本網友關注，並在X（原推特）等社群平台後掀起熱烈討論，「讓我們一起去國內旅行吧！」、「老闆們發自肺腑的話語讓我哭了」、「趁著日本旅遊品質提升，我要用錢支持國內店家！」、「冷靜不慌張，也不卑微祈求，完全展現出日本人團結一心的氣魄」、「身為日本人，我更想去這些商店消費，為維持經濟運作貢獻一份心力」、「看到國人憑藉自身力量，不懼惡勢力努力奮鬥，怎麼能不支持他們」。

台灣網友看到相關報導，則對此感慨，「一個國家的尊嚴，是人民一起撐出來的」、「大和民族『不願靠跪著賺錢』的氣魄真的讓人敬佩」、「換成台灣，就一堆北七在那邊哭天喊地活不下去」、「國民黨整天靠杯沒有陸客，整天想要把台灣變成中國台灣特區」、「如果台灣那些內賊有這種風骨的話，台灣真的真的會超厲害的」、「反觀一堆87低能台灣政客、商人跟藝人，跪著舔還不夠，還要立法逼全台灣的人一起舔」。

