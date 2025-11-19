為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    MI5警告注意中國女間諜 英國會研究員驚覺曾被接觸、告知「這件事」

    2025/11/19 19:14 編譯管淑平／綜合報導
    中國駐英國大使館外觀。（法新社）

    英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）18日發出新警示通報，點名商務社群網站「領英」（LinkedIn）上兩名女子，為中國國家安全部工作，假借獵人頭顧問，滲透英國國會後，一名在英國國會工作長達10年的研究員發現，其中一名女子確實曾在3個月前接觸他。

    軍情五處18日向國會議員和職員發出的警示，點名「領英」上兩個帳號名稱「Amanda Qiu」、「Shirly Shen」，指其假裝是「民間的獵人頭顧問」，實則為中國國安部，招募在英國政界工作的人，藉機索求「非公開和內幕資訊」。

    根據網站上這兩名女子個人簡介，Amanda Qiu自稱擔任BR-YR Executive Search公司高階主管超過6年，Shirly Shen自稱為Internship Union公司共同創辦人；兩人都宣稱以中國為主要活動據點，其人脈網絡涵蓋與英國政府、國會和智庫有關人士。軍情五處警示指出，除了國會議員、職員，智庫人員、經濟事務專家、地緣政治顧問和公務員等與英國政府機關有關的人，都是中國著重下手目標。

    英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，保守黨議員歐布萊恩（Neil O'Brien）的研究員威爾班（Simon Whelband）表示，他收到MI5的警示後，去自己的領英帳號搜尋，發現3個月前確實有一名為「Shirly Shen」的用戶接觸他，對方用「很差的英文」寫訊息，表示可提供工作機會。

    歐布萊恩向來直言批評中國。威爾班已向國會通報，他說，此事「令人深感憂心」，「這讓我有點不安，不過並不意外」，他在國會工作已有10年，若是資淺的人員，「你不會知道你正成了被滲透的對象」，會以為是真的工作機會，「如果那封訊息是用更流利的英文撰寫，看起來更像真的，你可能會被騙」。

