    首頁 > 國際

    不容中國間諜干預主權事務 英國政府強化反制措施

    2025/11/19 19:02 編譯管淑平／綜合報導
    英國內政副大臣賈維斯。（法新社）

    英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）18日向國會示警，警告議員注意中國間諜活動後，英國內政部主管安全事務副大臣賈維斯（Dan Jarvis）表示，英國不會容忍以「隱蔽的精心計畫手段」干預英國主權事務。

    賈維斯18日向國會表示，「我們的情報機關已經警告，中國正試圖招募和培養可接觸國會和英國政府敏感資訊的人」，「這項行動涉及一外國勢力以隱蔽且精心計畫手段」試圖干預英國主權事務，以利其自身利益，「政府絕不會容忍這類企圖」。

    他說，中國對於何為有用的資訊「門檻極低」，試圖藉由一堆看似無用的資訊，拼湊更大的情報面貌，政府將採取一切必要措施因應，包括斥資1億7000萬英鎊（將近70億台幣）升級政府通訊加密技術，採取新的措施防範中國網路攻擊，和試圖影響英國大學研究；於全球所有英國政府敏感場所，全面移除受中國國家情報法管轄之企業製造的監控設備；修法加強對政黨不公開資金來源的規範，賦予選舉委員會更大執法權等。

    保守黨議員、影子內閣內政副大臣克恩斯（Alicia Kearns）呼籲政府，將中國納入「外國影響力登記計畫」（FIRS）的「加強管控」等級，提高有關中國在英國活動的透明度；目前僅伊朗和俄羅斯被列入該等級。她也呼籲應該取消預定的英國官員訪中行程，並且拒絕中國在倫敦興建新大使館的申請。不過，賈維斯回應表示，尚未決定是否將中國納入FIRS加強管控等級，大使館案則由房屋、社區暨地方事務大臣決定。

    中國駐英大使館反駁相關指控「純屬捏造」，批評英國「自導自演」。

