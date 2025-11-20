央視偷拍營造日本官員赴中被教訓 矢板明夫：阿Q精神勝利寫照

金井正彰18日赴北京與劉勁松等人會晤，中國央視釋出會後劉勁松以「雙手插口袋」輕蔑姿態送客的照片，引發討論。（路透）

日中關係因日相高市早苗「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一連串報復，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日急飛北京磋商，中共官媒卻刻意釋出「雙手插口袋」輕蔑送客畫面，引發熱議，19日還傳出影片是《央視》在未知會日方的情況下偷拍，營造日本官員聽訓的場景。印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這就是中國人的「精神勝利法」，魯迅筆下的「阿Q」還活在很多中國人的心中。

矢板明夫20日凌晨在臉書發文，「近日，日本首相高市早苗的『台灣有事』發言之後，日中關係再度緊繃。為緩和局勢，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰前往北京與中國外交部亞洲司長劉勁松會談。引發輿論熱議的，不是會談內容，而是中國官媒央視會後發布的一段短影片。據說這段影片，是央視記者在沒有經過日方同意的情況下拍攝的。影片中，劉勁松雙手插在口袋裡走出外交部，旁邊的金井正彰微低著頭。這段畫面在中國網路上迅速瘋傳，不少人將其解讀為，日本的官員前來低頭認錯，但中方對此不屑一顧，『顯示了中國的大國地位』。」

「然而，後來透過日方的解釋才知道，金井之所以低頭，只是因為正在聆聽翻譯，並非在賠罪，而金井訪問中國的目的，也不是為了道歉。他是去通知中國，『日方並不打算撤回高市首相的涉台發言』。有趣的是，日本社會對這段影片的反應與中國完全不同，許多日本人並不覺得金井受到羞辱，反而認為真正自取其辱的是中方。有人指出，劉勁松穿的那身類似中山裝的『五四青年服』，看起來像昭和時代日本鄉下的高中制服，而雙手插口袋的姿態，更像一個不愛讀書的小混混。與舉止拘謹、態度溫和的金井相比，兩國外交官的氣質形成鮮明對照。」

矢板明夫接著說：「據說劉勁松近期接待日本代表時，經常穿這套服裝，可能是受到過去港劇《精武門》的影響，劇中陳真身穿類似服飾痛擊日本浪人，成為好幾代中國觀眾的共同記憶。或許劉勁松穿著這套衣服，是想向國內傳遞『正在修理日本人』的訊息。中國作家魯迅曾經在小說《阿Q正傳》中提出『精神勝利法』的概念，用來諷刺一種自我安慰的方式，面對不利局面時，不反思、不改變，而是透過扭曲事實來讓自己在精神上『贏』。比如說被人打了一頓之後，面對毆打自己的人的背影，小聲地自我安慰說『這是兒子打老子』，瞬間心裡就取得平衡了。」

「精神勝利法是一種自我欺騙，也是一種自我催眠。《阿Q正傳》已經出版100年了，但是阿Q還活在很多中國人的心中。不透過溝通解決問題，卻想靠穿著象徵抗日的服裝、雙手插口袋來取得心理優勢的劉勁松司長，就是活脫脫的寫照。」

