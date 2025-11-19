第3人！又見中國新華人壽保險董事長判刑 李全貪污處無期+死緩

中國國有壽險公司「新華人壽保險」的前董事長李全19日因貪污與受賄分別被判處無期徒刑與死緩2年。圖為今年9月10日在北京拍攝的1家保險公司的標誌。（路透）

因涉嫌貪污收賄被捕的中國國有控股上市壽險公司「新華人壽保險」的原黨委書記與前董事長李全，19日在山東省濟南市中級人民法院一審中分別被判處無期徒刑與死緩2年，外加剝奪政治權利終身與沒收個人全部財產。

根據中媒，李全因貪污罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；至於收賄罪則被判處死刑，緩刑2年，剝奪政治權利終身，並收個人全部財產；追繳的李全貪污所得返還被害單位，不足部分會繼續追繳；至於李全的收賄所得與孳息，則依法上繳國庫。

請繼續往下閱讀...

根據官方通報，李全的罪狀包括多次接受宴請、徇私牟利、違規收賄、濫權營利、違規兼職取酬、超額領取薪酬、侵吞公物與對抗組織審查等等；貪污與收賄金額分別逾人民幣1.08億元（約台幣4.75億元）與逾1.05億元（約台幣4.62億元）。

李全在2010年進入新華保險，2023年4月升任董事長，4個月後屆齡退休；去年4月，業內傳出李全失聯，同年9月底，李全因嚴重違紀違法被立案調查，同年10月中旬檢方調查終結，正式逮捕李全。

新華保險至此已有3名董事長被判刑。除了遭重判的李全，原董事長關國亮在2012年被判刑6年，另1名原董事長萬峰則是在2023年12月被判刑6年6個月。

