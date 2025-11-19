不只禁水產！中國警告：高市涉台言論若不撤回 後果日方承擔

中國外交部發言人毛寧19日撂下重話，警告日本若拒不撤回高市涉台言論，中方將採取進一步反制。（路透資料照）

因應日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國繼19日無預警全面禁止日本水產品進口後，外交層級的警告也再度升級。中國外交部發言人毛寧今天（19日）撂下重話，警告如果日方拒不撤回錯誤言論，「中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施」，並嗆聲「由此產生的一切後果由日方承擔」。

綜合中媒報導，毛寧在例行記者會上，反駁日方指稱相關言論符合日本長期觀點的說法，批評高市的涉台言論「從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責」。她嚴肅敦促日方收回言論，以實際行動認錯，否則「中方將不得不採取進一步的措施」。

請繼續往下閱讀...

整起風波的導火線，為日本首相高市早苗日前就「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的相關表態。中國外交部旋即要求公民近期避免赴日，並於19日突然通知日本政府，將停止所有日本水產品輸往中國，祭出經濟脅迫手段。

中方嗆：就算日本水產出口也沒市場

對於為何在逐步解禁後又突然全面禁止，毛寧給出了雙重解釋。她一方面聲稱「日方目前未能提供所承諾的技術材料」；另一方面則直接嗆聲，由於高市的錯誤言論引起中國民眾強烈公憤，「目前情勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

事實上，在2023年日本排放福島核處理水後，中國就曾以安全為由，對日本海鮮頒布全面禁令，但後續已逐步解禁，甚至在本月7日才剛恢復了北海道扇貝的進口。此次因政治言論引發的二度全面封殺，時機點格外敏感。

毛寧最後更將日方言論與歷史掛鉤，稱以「存亡危機」和「自衛」為名發動侵略，是「日本軍國主義的慣用伎倆」，形容「警鐘已經敲響，悲劇不能重演」，呼籲國際社會共同維護戰後國際秩序。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法