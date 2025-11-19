1兆美元大禮回報？川普宣布：提升沙烏地為「主要非北約盟友」

美國總統川普（右）18日在白宮晚宴上，宣布提升沙烏地阿拉伯為「主要非北約盟友」，圖為他與沙國王儲穆罕默德握手。（路透）

根據美國政治新聞網站《POLITICO》報導，美國總統川普18日宣布，美國與沙烏地阿拉伯已達成一項新的安全協議，將沙國地位提升為「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）。而就在數小時前，來訪的沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）才剛宣布，將該國對美國的投資額提高至近1兆美元（約新台幣31.2兆）。

這項指定將大幅深化美沙兩國的國防合作關係，沙烏地王國將成為第20個獲此地位的國家，與以色列、約旦、卡達、科威特等國並列。此地位雖不包含如同北約盟國般的共同防禦保證，但能為軍售轉讓提供極大便利。

根據協議，沙烏地阿拉伯將可成為儲存美軍武器的地點、有資格競標五角大廈的維護與修理合約，並可購買貧鈾彈等敏感軍備。

這項重大宣布，不僅緊隨在王儲的巨額投資承諾之後，也發生在川普當天稍早駁斥自家情報機構對王儲穆罕默德涉及《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）命案的評估之後。穆罕默德王儲在晚宴上表示：「今天是一個特別的日子...我們認為沙烏地與美國之間的經濟合作前景，在許多領域都更加廣闊。」

川普在白宮為王儲舉行的正式晚宴上表示：「一個更強大、更有能力的聯盟將促進兩國的利益，並將服務於和平的最高利益。」

沙烏地阿拉伯長期以來一直是美國在中東的重要盟友，但雙方關係曾因人權、石油政策與以色列等問題而時有緊張。川普一直將改善與沙國的關係視為優先事項，在他兩次任期的首次海外出訪中，都將沙國列為目的地。

