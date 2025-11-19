為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日媒：中方表達意向 恢復日本牛肉出口中國磋商喊停

    2025/11/19 17:24 中央社
    根據中國方面的意向，針對恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商，已經中止。（彭博）

    根據中國方面的意向，針對恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商，已經中止。（彭博）

    日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈下，共同社報導，多名日本政府相關人士今天透露，根據中國方面的意向，針對恢復日本牛肉對中國出口的政府間磋商，已經中止。

    日本2001年爆發俗稱「狂牛症」的牛腦海綿狀病變後，中國同年9月起禁止進口日本牛肉，儘管雙方2019年11月已簽署「日中動物衛生檢疫協定」，以便恢復日本牛肉銷往中國，但中方一直拖延生效手續。

    在這項「日中動物衛生檢疫協定」中，日方承諾加強管理牛腦海綿狀病變（BSE）與口蹄疫等動物疾病，並規定雙方在檢疫等領域合作，以促進安全貿易。

    日本首相石破茂2024年11月與中國國家主席習近平召開領袖會談時，要求中方重新開放日本牛肉進口，同年12月中日外長會談時，就中方重啟進口日本牛肉達成共識。

    日本方面在今年7月11日宣布，「日中動物衛生檢疫協定」已經生效，雙方將圍繞食品衛生和檢疫方面全面展開談判。當時，此舉被普遍解讀為日本牛肉有望恢復出口中國。

    日媒報導，同在7月11日，中國國務院副總理何立峰到訪日本出席大阪關西世博會，期間與日本跨黨派的日中友好議員聯盟會長、執政自民黨幹事長森山裕會談約30分鐘，就恢復牛肉進口交換意見。但中國外交部發言人毛寧當天回應日媒提問時卻未正面證實，且回答「不了解具體情況，建議向中方的主管部門詢問」。

