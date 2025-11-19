中國郵輪取消宮古島上岸行程 整船旅客明返回廈門

中國國營愛達郵輪地中海號。（擷取自愛達郵輪官網）

日本冲繩海關今天表示，一艘原訂於明天早晨停靠宮古島平良港的中國國營體系郵輪「愛達地中海號」已取消靠港與乘客下船計畫。該郵輪目前停泊在港內，將於明天啟航返回中國。

根據旅行社網頁介紹，愛達地中海號的4天3夜「廈門-宮古」行程會在宮古島停泊，讓乘客下船自由活動。然而，中國當局建議公民近期勿赴日本旅遊，使這艘郵輪上的乘客無法踏上日本國土。

請繼續往下閱讀...

共同社報導，可搭載2680人的「愛達地中海號」18日從中國福建省廈門出港，原本計劃20日在平良港讓乘客下船觀光，並在當天下午4時返程。然而，船公司透過船舶代理商向海關通報，郵輪取消靠港計畫。

冲繩海關透露，該郵輪16日停靠在那霸港時，船員就曾經對船舶代理商透露，「（日中關係）可能會有影響」，結果行程果然出現異動。

日本首相高市早苗在國會答詢的「台灣有事」說發酵，日中關係持續緊張。中國外交部14日晚間發布通知，稱日本社會治安不佳，中國公民在日本安全環境惡化，加上「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，提醒中國公民近期避免前往日本。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法