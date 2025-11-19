為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國郵輪取消宮古島上岸行程 整船旅客明返回廈門

    2025/11/19 17:21 中央社
    中國國營愛達郵輪地中海號。（擷取自愛達郵輪官網）

    中國國營愛達郵輪地中海號。（擷取自愛達郵輪官網）

    日本冲繩海關今天表示，一艘原訂於明天早晨停靠宮古島平良港的中國國營體系郵輪「愛達地中海號」已取消靠港與乘客下船計畫。該郵輪目前停泊在港內，將於明天啟航返回中國。

    根據旅行社網頁介紹，愛達地中海號的4天3夜「廈門-宮古」行程會在宮古島停泊，讓乘客下船自由活動。然而，中國當局建議公民近期勿赴日本旅遊，使這艘郵輪上的乘客無法踏上日本國土。

    共同社報導，可搭載2680人的「愛達地中海號」18日從中國福建省廈門出港，原本計劃20日在平良港讓乘客下船觀光，並在當天下午4時返程。然而，船公司透過船舶代理商向海關通報，郵輪取消靠港計畫。

    冲繩海關透露，該郵輪16日停靠在那霸港時，船員就曾經對船舶代理商透露，「（日中關係）可能會有影響」，結果行程果然出現異動。

    日本首相高市早苗在國會答詢的「台灣有事」說發酵，日中關係持續緊張。中國外交部14日晚間發布通知，稱日本社會治安不佳，中國公民在日本安全環境惡化，加上「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，提醒中國公民近期避免前往日本。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播