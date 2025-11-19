川普震撼軍售！沙國擁有F-35後果多嚴重？專家一次講清楚

川普同意售沙烏地F-35戰機，引發技術外洩中國的隱憂。（美聯社資料照）

美國總統川普表示，已同意向沙烏地阿拉伯出售F-35匿蹤戰機。此項訊息於沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）訪問華府期間公布，引發美國政府內部部分人士關切，尤其沙國主要貿易夥伴為中國，外界擔憂這款尖端軍機的科技可能面臨外流風險。同時，外界也關注此舉是否會影響以色列在中東的軍事優勢。

美聯社報導，F-35被外界普遍視為美國最先進的第五代戰機，其關鍵強項包括匿蹤設計與高度整合的感測器，可讓飛行員在同一任務中，靈活於空對空與空對地之間切換。美國「捍衛民主基金會」資深主管鮑曼表示，F-35最大優勢在於「敵人難以偵測，因此難以擊落」。

目前已有19個國家擁有或簽署採購F-35，其中包括今年6月與伊朗12天戰事中，出動該機型的以色列。

五角大廈史上最昂貴武器 壽期成本恐破2兆美元

F-35計畫自啟動以來便深受成本與延誤問題纏繞。美國國會研究處資料顯示，2023年該機單價約7700萬美元。美國聯邦審計署（GAO）估計，美軍規劃採購的2470架F-35，在77年壽期內的總維持、操作與現代化費用將超過2兆美元。

GAO報告指出，洛馬去年交付的110架F-35平均延遲238天。此外，2023年整體妥善率僅約55%，仍遠低於目標。造成瓶頸的原因包括維修設施不足、零件供應與設備遞補遲緩等。

外界憂心技術外洩中國

由於沙烏地與中國經貿往來緊密，此次軍售引發美國部分人士擔憂F-35技術可能外流。美聯社指出，美國過去已有相關安全疑慮。早在2013年，美國國防科學委員會就曾指出，中國駭客攻擊取得了涉及聯合打擊戰機計畫（F-35）的資料。但部分專家認為，美軍系統持續更新，過往外洩的資訊已不具同等價值。

以色列的「質量軍事優勢」可能受到衝擊

此軍售另一個敏感面向是美國對以色列的承諾。華府長期維持以色列在中東地區的「質量軍事優勢」，而F-35正是以色列空軍在2024年對伊朗作戰中使用過的核心武器。美聯社指出，川普政府正在依賴以色列支持其推動的加薩和平計畫，因此軍售沙國是否影響地區軍力平衡，也成為政策辯論焦點。

