假救人真行竊！店員心臟病發倒地 男子裝關心趁亂偷盜全都錄

美國波特蘭近日發生一起令人震驚的竊案。一名員工上班時心臟驟停倒地，正當同事與顧客全力搶救時，竟有男子假扮關心民眾上前卻趁亂行竊。監視器畫面曝光後，冷血行徑引起譁然，也讓死者家屬難以接受。

綜合外媒報導，53歲的海（Jason Hay）10月25日在波特蘭市中心的一間酒類商店上班時心臟驟停，當場倒在櫃台。同事與顧客忙著急救時，一名陌生男子卻假扮「好心路人」上前查看，實則趁機搜刮財物。監視器畫面顯示，該男子在所有人注意力被吸引之際，悄悄潛入商店後的房間行竊。

店家指出，嫌犯身穿黑色外套與紅色帽T，不僅打開保險箱，將約800美元（約新台幣2萬5千元）現金塞入口袋，還順手拿走可轉售的物品。由於事發當下所有人都在搶救海，因此直到隔日店員要找零時才驚覺失竊，調閱監控後，才得知竊案竟發生在同事倒地的混亂時刻。

海因心臟病發一週後在加護病房離世，家屬悲痛發布死訊，形容他是「黑暗中的光明」，深受社區喜愛。親友透露，他先前因血栓接受截肢手術，是家中唯一的經濟支柱，留下妻子與15歲兒子。目前警方尚未公布嫌疑人身分，案件仍在調查中。

