為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    假救人真行竊！店員心臟病發倒地 男子裝關心趁亂偷盜全都錄

    2025/11/19 21:27 即時新聞／綜合報導
    員工上班時心臟驟停倒地，正當同事與顧客全力搶救時，竟有男子假扮關心民眾趁亂行竊，示意圖。（法新社）

    員工上班時心臟驟停倒地，正當同事與顧客全力搶救時，竟有男子假扮關心民眾趁亂行竊，示意圖。（法新社）

    美國波特蘭近日發生一起令人震驚的竊案。一名員工上班時心臟驟停倒地，正當同事與顧客全力搶救時，竟有男子假扮關心民眾上前卻趁亂行竊。監視器畫面曝光後，冷血行徑引起譁然，也讓死者家屬難以接受。

    綜合外媒報導，53歲的海（Jason Hay）10月25日在波特蘭市中心的一間酒類商店上班時心臟驟停，當場倒在櫃台。同事與顧客忙著急救時，一名陌生男子卻假扮「好心路人」上前查看，實則趁機搜刮財物。監視器畫面顯示，該男子在所有人注意力被吸引之際，悄悄潛入商店後的房間行竊。

    店家指出，嫌犯身穿黑色外套與紅色帽T，不僅打開保險箱，將約800美元（約新台幣2萬5千元）現金塞入口袋，還順手拿走可轉售的物品。由於事發當下所有人都在搶救海，因此直到隔日店員要找零時才驚覺失竊，調閱監控後，才得知竊案竟發生在同事倒地的混亂時刻。

    海因心臟病發一週後在加護病房離世，家屬悲痛發布死訊，形容他是「黑暗中的光明」，深受社區喜愛。親友透露，他先前因血栓接受截肢手術，是家中唯一的經濟支柱，留下妻子與15歲兒子。目前警方尚未公布嫌疑人身分，案件仍在調查中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播