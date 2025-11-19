中國若武力攻台 《產經》曝防衛省假想：美日將優先擊沉福建航艦！

7日正式服役的中國新型航艦福建號。（美聯社檔案照）

中日關係近期因日相高市早苗的「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一系列報復措施，但日本社會多數認同高市的發言，並支持增加防衛預算。有日媒近日報導中國最新下水的福建號航艦，宣稱若中國武力犯台，日本自衛隊和美軍將「優先擊沉」福建號！

高市早苗本月7日在日本眾院預算委員會上，被問到「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」時，直言若有戰艦封鎖台灣海峽並伴隨武力攻擊的情形，她認為就可能構成日本的存亡危機事態，台灣有事代表已進入極為嚴峻的局面，必須假設最壞情況進行應對。

依日本的安全保障法制，即使日本未直接遭受攻擊，只要與日本有密切關係的他國遭受武力攻擊，而政府認定此舉威脅日本的存亡，即可視為「存亡危機事態」，自衛隊就能行使集體自衛權。高市的回應意味著，若中國對台發動海上封鎖等行動，政府可能視情況將其認定為存亡危機事態，並許可自衛隊實際行使武力。

據《產經新聞》報導，提到本月7日正式下水服役的中國新型航艦福建號，解放軍海軍達成「三航艦（遼寧號、山東號、福建號）體制」，即實現「維修、備戰、實戰」的輪換機制，讓至少一艘航艦維持臨戰狀態，大幅提升解放軍遠洋作戰和區域防禦能力，台海若有事，中方能在外洋迎擊前來東亞增援的美軍部隊。

《產經新聞》表示，日本防衛省內部有觀點認為，福建號服役後，他們就必須做出與以往不同的作戰選擇，假如中國真的入侵台灣，自衛隊和美軍將不得不優先擊沉福建號，讓投入強襲登陸台灣的中國艦艇兵力減少，這種情況已被列入假想。報導還指出，從航艦規模來看，中國仍與擁有11艘核動力航艦的美國海軍有巨大差距，且福建號採用的電磁彈射器（EMALS）需要高度運用技術，實際會如何運用，目前仍是未知數。

