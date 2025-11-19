為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    港媒預言成真？ 中客恐衝香港擠爆壽司郎

    2025/11/19 16:59 即時新聞／綜合報導
    港媒認為在中日衝突下，中客可能會湧向香港猛吃壽司郎。（彭博）

    在日本首相高市早苗針對「台灣有事」發言後，中國立即要求公民避免赴日，《雅虎香港》當時推測中客恐會跑來香港狂排壽司郎，如此一來才能吃到來自日本的食材，而中方今（19日）又出手禁止日本水產進口，香港壽司郎的誘惑性恐怕會更為提高。

    《雅虎香港》報導，中國人近年來大量前往日本旅遊，比香港人更熱愛日本飲食文化，因此在避免赴日的情況下，「思鄉（原文用語）」之情可能會讓相關消費暴增，比如說去香港享用日本空運食材。

    《雅虎香港》引用日本政府觀光局的資料，直指中國今年1月至9月赴日旅客達到748.72萬人，比去年同期暴增42.7％；相較之下香港人1月至9月赴日觀光的只有182.27萬人，與去年同期相比減少7.6％，可見中國人更加熱愛日本。

    《雅虎香港》指出，壽司郎去年在北京開第1間分店，在中國官方帶頭抵制福島核廢水的情況下，首日就有600多組客人排隊，最長需要等10個小時才能用餐。

    因此，《雅虎香港》認為，在中國赴日禁令的局勢下，香港有可能受惠，畢竟壽司郎相當看重香港市場，所有食材都是空運送來，從而引發中客搶食的「壽司郎經濟」。

    另外，電視台《TVB》的《東張西望》節目，先前曾影射香港壽司郎使用中國走私過來的海鮮，但後來《東張西望》坦承爆料出錯，證實香港壽司郎全面採用日本食材。

