暫停進口日本水產品 北京：目前形勢輸入沒市場

中國將暫停進口日本水產品。中國外交部今天回應媒體提問時，先是指稱日本未能滿足品質安全承諾；再提日本首相高市早苗「台灣有事」說釀公憤，在目前形勢下，日本水產品不會有市場。

中國外交部19日下午召開例行記者會，由發言人毛寧主持。

據澎湃新聞報導，日本放送協會（NHK）記者於例行記者會上提問，「據瞭解，中國已向日方通報暫停進口日本水產品，發言人能否介紹相關細節和原因」。

毛寧回應，日本先前承諾履行輸中水產品監管責任、保障產品品質安全，這是日本水產品輸入中國的先決條件；但是日本目前未能提供所承諾的技術材料。

毛寧接著表示，「近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場」。

同時，據環球網報導，路透社記者提問，日本內閣官房長官木原稔昨天被問及是否計畫收回高市早苗涉台相關言論時表示，這些言論符合日本長期以來的觀點，發言人對此有何評論。

毛寧回應，高市早苗「涉台錯誤言論」從根本上損害中日關係政治基礎，激起中國人民公憤和譴責。嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉中問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。

毛寧說，「如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔」。

日本共同社19日報導披露，中國政府透過正式外交管道聯絡日本政府，通報將暫停進口日本水產品。推估這個動作是針對高市早苗圍繞「台灣有事」國會答詢的反制措施。

中國海關總署在2023年8月24日宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，理由為「為全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康、確保進口食品安全」。

中國海關總署在今年6月29日公告，在滿足特定條件下，有條件地恢復對日本部分地區水產品的進口，有10個都縣除外；第一批恢復輸入中國貨品為北海道6公噸冷凍扇貝，在11月上旬出貨。

