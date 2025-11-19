為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國公安宣導日本「超危險」別去 網諷：拍這種自慰片遙遙領先！

    2025/11/19 17:36 即時新聞／綜合報導
    中國公安拍片宣導日本「超危險」，待在中國「最安全」。（圖翻攝自Mr.柯學先生）

    中國公安拍片宣導日本「超危險」，待在中國「最安全」。（圖翻攝自Mr.柯學先生）

    中日關係近期因日相高市早苗的「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一系列報復措施，包括暫緩赴日旅遊。中國公安還特別拍片宣導日本「超危險」，待在中國「最安全」，引發外界熱議。

    中國公安最近發布影片，呼籲中國民眾別再訂去日本的機票和酒店，宣稱現在去日本是「純純的花錢找罪受」，而且就像是給安全「開盲盒」，「你以為是去追櫻花、吃刺身，小心變成『渡劫局』，治安不靖、遇襲風險高、電信詐騙專盯中國人、富士山爬山可能會失聯、鐵軌打卡更是拿命賭僥倖，更別提地震和暴風雨，說來就來，沒醫保看病花錢如流水。本來想放鬆，結果可能就是花錢買罪受，再加救援套餐了。」

    「國家外交部等多方官網都再三提醒了，咱犯不著跟安全較勁。朋友，國內這麼多美食美景，不夠你選？雲南的花、新疆的串、東北的雪，哪樣不比『踩坑之旅』香呀！聽勸的都是聰明人，安全永遠比打卡重要，轉發給準備去日本的那些朋友，咱們在家安安穩穩的比啥都強，乖！咱不去！」

    這段影片今天（19日）被粉專「Mr.柯學先生」分享出來，隨即掀起熱議，「我寧願在日本玩到失聯，也不要在對岸不明原因失聯」、「去中國才危險吧，自嘲嗎？」、「這是什麼低能的國度」、「沒關係，像日本這麼危險的國家我們台灣人去就好了，中國人乖乖的留在中國生活就好了」、「聽來聽去都像是在講中國自己」、「中國拍這種自慰影片真的是遙遙領先」、「他們是不是唸錯台詞了，把日本換成中國才對」、「太好了，其實你們最好什麼地方都不要去」。

