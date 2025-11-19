2素人意外破解 CIA神祕雕塑密碼拍賣陷危機

美國中情局總部的神祕密碼雕塑「克普托斯」，其最後1段密碼35年來無人能解，雕塑家近期決定將其解答拍賣。（美聯社）

根據《法新社》報導，全球最著名的未解密碼之一、美國中情局（CIA）總部的神祕雕塑「克普托斯」（Kryptos），其最後1段密碼的解答正以數十萬美元高價進行拍賣。然而，這場備受矚目的拍賣會如今卻陷入混亂，因為2名美國素人朋友宣稱，他們已從公開檔案中意外破解了這個長達35年的秘密。

這座S形的銅製雕塑自1990年安裝於中情局總部以來，一直是全球密碼學愛好者的聖杯。雕塑上4段密碼中的前3段早已被破解，但最後1段、被稱為「K4」的97個字元，卻始終無人能解。其神秘色彩甚至啟發了《達文西密碼》作者丹布朗（Dan Brown）等文化名人。

洛杉磯作家科貝克（Jarett Kobek）向《法新社》透露，他在拍賣目錄中注意到，雕塑家桑伯恩（Jim Sanborn）的檔案存放在華盛頓的史密森尼學會。他隨即委託住在當地的朋友、記者伯恩（Richard Byrne）前往檔案庫，「我把所有跟編碼有關的東西都拍了照。」伯恩說。數小時後，科貝克便憑藉這些照片與桑伯恩過去分享的線索，成功解開了K4的密碼。

告知作者反遭法律威脅

2人聯繫現年80歲的桑伯恩分享此一發現後，非但沒有得到祝賀，反而收到了驚慌失措的回應。桑伯恩要求他們簽署一份保密協議（NDA），以換取拍賣所得的部分分潤，但遭到2人拒絕。科貝克表示：「讓你出售的智慧財產權獨家性失效，若我從中拿錢，幾乎等同於參與詐欺。」隨後，他們更收到了來自拍賣行的停止並終止函。

桑伯恩事後承認，是自己「意外地將5段打亂的文本，在多年前放進了檔案箱」，但他試圖淡化這次的破解。他在記者會上強調：「打亂的明文被找到了，但沒有解碼方法或密鑰。這是一個非常重要的區別。」

為了挽救拍賣，桑伯恩還投下一個新的震撼彈，表示在K4之後，其實還有一個最終極的謎題「K5」，將在本次拍賣結束後公布，為這個傳奇密碼留下新的懸念。

CIA神祕雕塑「克普托斯」的最後1段密碼解答正以天價拍賣，圖為其在1990年安裝於中情局總部前的金屬原型。（美聯社）

