台灣蜜月夫妻北海道遇大雪 「包到剩眼睛」登日媒封面萌翻台網

受到寒流襲擊，日本北海道再現厚雪景色，小樽市18日積雪達47公分，不少觀光客冒著刺骨低溫拍照留念。其中一對正在當地度蜜月的台灣遊客接受《朝日新聞》街訪，因為全身被雪覆蓋、包得只剩眼睛露出來，畫面傳回台灣後意外成為話題焦點。

根據《朝日新聞》報導，這對台灣遊客面對大雪只能全副武裝，女子戴著白色帽式面罩，只露出一雙眼睛，男子也戴上帽子與口罩，兩人肩膀及頭頂落滿白雪。兩人接受採訪時直呼：「本來只是想在小樽看雪，沒想到會下這麼大」，並高喊：「超冷！」

事後，朝日新聞更將他們的受訪畫面作為新聞封面。影片傳回台灣後，網友紛紛留言 笑稱「單看他們的衣著還有上面那些積雪，隔了螢幕也感覺到真的好冷啊！」、「右邊那個包的也太誇張了吧」、「雪地裡就是要包緊緊，不求美觀只求保暖」、「我覺得右邊是個I人，不想露臉接受訪問」、「難得上電視，媽媽看到都不認得」、「這女生像羊咩咩太可愛了」、「右邊那位小姐我以為他的頭被雪埋了」。

也有不少過來人給出實用建議，「雪真的超冷，冷進骨頭裡，沒有包起來的皮膚會很痛」、「下雪要撐傘」、「冬天去日本，圍巾、帽子很重要，最好隨身再帶個小手帕可以把身上積雪拍掉（如果外套防水就沒差」。

