    首頁 > 國際

    美國砍預算減少注資 殃及天氣預測與氣候觀察

    2025/11/19 16:02 編譯張沛元／綜合報導
    美國砍預算恐危及全球氣候觀察預測。圖為2023年2月4日美軍在南卡羅來納州外海，擊落來自中國、被控從事間諜活動的巨型氣球，中方稱該氣球是觀察天氣的民用氣球。（美聯社檔案照）

    法新社19日報導，聯合國支持的「全球氣候觀察系統」（Global Climate Observing System, GCOS）副主席索恩（Peter Thorne）警告，美國刪減預算恐導致地球監測系統出現盲點，危及未來數年的天氣預測與氣候研究。

    索恩是在接受法新社訪問時，作上述表示。GCOS是1項獲得聯合國支持、但名氣不高的計畫，負責追蹤與評估大氣、陸地與海洋的數據。

    同時是愛爾蘭美努斯大學（University of Maynooth）教授的索恩說，他從事氣候分析研究30年來，人類在診斷地球系統上的能力一直逐漸進步；而今隨著美國刪減預算，「我們可能首次面臨地球監測能力驟降，而且就在我們最需要它（指監測的地球能力）之際」。

    憑藉氣球、海上浮標與人造衛星，人類目前比史上任何時候能掌握更多地球數據：氣球能追蹤風向、海上浮標能測量海溫，人造衛星則可俯瞰冰川、冰蓋與大氣污染。

    但美國總統川普目前與研議刪減預算，恐導致上述氣候觀察等研究斷炊，令人對這項了解地球的全球努力的未來，感到憂慮。

    索恩表示，氣候觀察不僅對氣候變遷很重要，對天氣預報也很重要；天氣預報能就暴風雨、洪水、熱浪與乾旱等天氣變化，提供務農者相關訊息與早期預警。

    索恩說，大部分計畫都靠美國資助的GCOS，正承受極大壓力；若無額外資金，GCOS將在2027年底結束；此外，由於施放氣球的人力被砍，美國氣象氣球數量已下降約13%到16%；此舉的負面影響不見得僅限美國氣象，甚至還會影響歐洲甚至亞洲。

