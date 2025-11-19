為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被問為何突禁日本水產品！中國外交部回嗆：進來也沒市場

    2025/11/19 16:14 即時新聞／綜合報導
    今被問到為何甫開放日本水產品進口又突然禁止，中國外交部回嗆，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。（法新社）

    今被問到為何甫開放日本水產品進口又突然禁止，中國外交部回嗆，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。（法新社）

    日本首相高市早苗先前對於「台灣有事」表態，中國再祭新經濟脅迫，宣布禁止日本水產品進口；今（19日）被問到為何甫開放日本水產品進口又突然禁止，中國外交部回嗆，即使日本水產品向中國出口也不會有市場。

    綜合中國媒體報導，中國外交部今舉行例行記者會，日本《NHK》記者詢問有關中國突下令暫停進口日本水產品問題，外交部發言人毛寧聲稱：「據我了解，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

    毛寧接著嗆，近期由於日本首相高市早苗失言，在台灣問題上的錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤，目前情勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。

    日本政府2023年8月核准東京電力公司把處理過的福島第一核電廠的廢水倒入近海，中國以安全為由對日本海鮮頒布全面禁令。

    中國今年6月宣布允許恢復北海道和青森縣等37個地區的海鮮產品進口。福島縣和宮城縣等10個縣的農產品和海鮮則仍被禁；直到11月7日，日本首次恢復了對中國的海鮮出口，有6噸產自北海道的冷凍扇貝已運往中國。

