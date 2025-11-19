為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國再禁日本水產品 11月初才解禁僅有3家獲准出口

    2025/11/19 15:32 駐日特派員林翠儀／東京19日報導
    日本首相高市早苗。（歐新社）

    中國再次對日本祭出禁止水產品進口的措施，不過日媒報導，中國雖在11月才恢復進口日本扇貝，但由於條件嚴苛，日方業者必須向中方申請相關設施的註冊，並提交放射性物質檢驗證明書，目前日方申請註冊的697個設施，僅有3家獲准出口，實際上的影響可能有限。

    日本產經新聞報導，日本政府相關人士透露，中國政府已經通知日本政府，將停止進口日本產水產品。報導指出，這可能是針對高市早苗首相在國會上有關「台灣有事」的答辯所做出的反制措施。

    中國在2023年8月日本宣布將福島核一廠的核處理水排海後，宣布全面禁止日本水產品進口，當時對北海道產扇貝等水產品造成重創，不過近兩年來，日本已另覓出口對象分散風險。

    日中經過兩年的協商，中方終於在今年6月同意有條件解禁日本水產品，但排除2011年311福島核災後已列入全面禁止進口的日本10都縣食品。10月31日日本首相高市早苗與中國國家主席習近平會談後，北海道首批冷凍扇貝在11月5日左右出貨，恢復出口。

    中方雖然解除對日本部分地區水產品的進口限制，但設下的條件極為嚴苛，日本水產加工品與相關設施，都必須向中國主管部門提出申請並取得批准，之後才被允許出口，報導指出，目前日本業者申請註冊的697個設施，僅有3家獲准出口。由於審查極度嚴苛、不透明，認為中國有政治操作的可能性。

