    首頁 > 國際

    中方在日官員面前「手插口袋」 官房長官披露是中媒偷拍！

    2025/11/19 15:20 即時新聞／綜合報導
    中國外交部亞洲司司長劉勁松，在日本官員面前雙手插進口袋。（路透）

    中國外交部亞洲司司長劉勁松，在日本官員面前雙手插進口袋。（路透）

    日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，引發中國出手抵制，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松竟雙手插在口袋中輕蔑送客，對此，日官房長官木原稔今（19日）披露是中媒偷拍。

    《NHK》報導，劉勁松「手插口袋」的影像，是由中國官媒央視播出，木原稔今召開記者會說明情況時，透露中國外交部大樓內部通常是禁止拍照攝影，孰料卻在未通知日方的情況下突然拍攝，這方面日本已向中國提出了意見。

    據了解，劉勁松「手插口袋」時金井正彰在一旁低頭，看起來像是被訓斥，相關畫面在中國微博流傳後，讓小粉紅興奮叫囂日本屈服了。不過，有同樣在現場的日本記者指出，劉勁松當時把雙手插在口袋裡說話，金井正彰則側耳聆聽旁邊的口譯員翻譯，才會看起來像是低頭。

    另外，木原稔在19日的記者會上重申，金井正彰磋商時針對中國一連串赴日旅遊警示提出嚴正抗議，強調日本治安並未惡化（中國外交部建議公民避免赴日的理由），要求中方立即改善相關行為。

    木原稔指出，日方同時也對中國駐大阪總領事薛劍在X發表的言論表達強烈抗議，要求中方採取處置措施，並商請中國政府確保在中日本人的安全。

