掃蕩「水溝谷」詐騙園區！緬甸逮捕近350人、幕後主嫌為中國人蛇佘智江

近期剛從泰國被引渡至中國的犯罪集團首腦佘智江（見圖）及其「亞太公司」（Yatai），就是經營水溝谷的「涉案實體」。（法新社檔案照）

根據《法新社》報導，緬甸軍政府週三（19日）宣布突襲惡名昭彰的「水溝谷」（Shwe Kokko）詐騙園區，逮捕近350人。外界直指，此舉是在主要軍事支持者中國的強大壓力下，所展開的一場高調鎮壓行動。

行動畫面曝光 查獲近萬支手機

緬甸官媒《緬甸環球新光報》指出，軍方於週二上午對位於泰國邊境的「水溝谷」發動突襲。行動中逮捕了346名正在接受審查的外國公民，並查獲近萬支用於網路賭博與詐騙的手機。

報導更直接點名，近期剛從泰國被引渡至中國的犯罪集團首腦佘智江及其「亞太公司」（Yatai），就是經營水溝谷的「涉案實體」。美國先前已對其制裁，並指控他將泰緬邊境村莊，改造成為賭博、販毒、賣淫與詐騙量身打造的犯罪城市。

專家：為安撫中國的宣傳行動

專家直言，由於大量中國公民同時是詐騙的加害者與受害者，作為軍政府主要支持者的北京日益感到不滿。部分觀察家認為，近期的掃蕩是一場精心策劃的宣傳，旨在緩解北京壓力，同時又不至於過度損害其民兵盟友的豐厚利潤。

軍政府將詐騙猖獗歸咎於武裝反對團體，並稱是在奪回領土控制權後才採取行動。軍方10月也在鄰近的「KK園區」啟動掃蕩，目前正拆除超過600棟建築。

詐騙產業的規模已成區域國安問題。根據聯合國統計，光是2023年，東南亞與東亞地區的詐騙受害者就被騙走了高達370億美元（約新台幣1.2兆），全球的實際損失可能遠高於此。

緬甸軍政府再度掃蕩惡名昭彰的詐騙園區「水溝谷」。圖為該園區先前遭突襲時，涉案人員在雜亂的機房內抱頭蹲地。（法新社檔案照）

