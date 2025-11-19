為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    教宗支持美國主教抨擊川普移民政策 敦促給予人道待遇

    2025/11/19 13:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    教宗良十四世18日強烈支持譴責川普政府移民政策的美國主教們。（美聯社）

    教宗良十四世18日強烈支持譴責川普政府移民政策的美國主教們，並敦促美國民眾傾聽主教們的聲音，以人道的方式對待移民。

    根據《美聯社》報導，美國天主教主教團上週在主教大會上發表特別聲明。該聲明批評川普政府大規模驅逐移民以及在當前移民辯論中對移民們的「妖魔化」。該聲明也對美國移民突襲行動造成的恐懼和焦慮表達遺憾。

    良十四世18日離開義大利宮岡道夫堡（Castel Gandolfo）時，被記者問及對上週的特別聲明有何看法，良十四世稱他讚賞美國主教們的聲明。

    良十四世表示，他認為美國必需尋找人道對待他人的方法，尊重他人應有的尊嚴。如果有人非法滯留在美國，也有相應的處理方式，例如法院及司法體系。

    良十四世指出，當人們在美國過著美好的生活，某些在該國生活數年的人遭到極不尊重的對待，甚至遭遇暴力事件。良十四世稱，他認為主教們已明確表達立場，他呼籲所有美國人都去聽聽他們的聲音。

    值得注意的是，良十四世雖承認美國移民系統有問題，但他也強調每個國家都有權利決定誰可以入境以及如何入境。

