中國司長手插口袋疑似擺拍 日抗議媒體拍攝未事前協調

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰（左1）昨天就首相高市早苗「台灣有事」說，與中國外交部亞洲司長劉勁松（右2）在北京磋商，劉勁松雙手插在褲袋裡對金井講話引發外界爭議。（法新社）

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨天就首相高市早苗「台灣有事」說，與中國外交部亞洲司長劉勁松在北京磋商。會議結束後，兩人走出大門的姿態引發爭議。日本官房長官木原稔今天表示，對於媒體安排沒有事先與日本協調，已向中方提出抗議。

從央視昨天傍晚播出的畫面中，可以看到劉勁松和金井正彰一起步出正門的畫面。劉勁松面色凝重、雙手插在褲袋裡對金井講話。一旁的金井則是偏頭在聽翻譯說話。於是，日方微微低頭、中方手插褲袋擺出壓迫姿勢的畫面，就被媒體捕捉下來。

日本富士新聞網（FNN）報導，木原稔今天在記者會上表示，「已經就媒體安排（press arrange）沒有與日方適當協調一事，向中國方面提出適當交涉」。

他表示，對於中國方面的報導，「作為政府，不會逐一發表評論」，但他接著表示「政府在與中國之間，透過雙方努力，以減少問題與懸案、增進理解與合作的方針並未改變。今後也會繼續關注事態發展，採取適當應對」。

至於兩人協商內容，木原表示，「中方基於中方立場發表了意見，但是金井局長進行了反駁，並說明了我國政府一貫立場。對於中國政府發布一系列赴日旅遊相關公告也提出了抗議，反駁稱日本治安絕對沒有惡化，再次強烈要求中方適當因應」。

他也表示，對於中國駐大阪總領事薛劍的不適當言行，已再次強烈抗議，並強烈要求盡快採取適當行動。

產經新聞報導，兩人的姿態在媒體與社群媒體被瘋傳，無黨籍眾議員松原仁今天在X發文表示，「從這無禮的態度再次認識了共產中國的野蠻。對鄰國日本國民的人權態度輕視，令人對北京政府的威權主義感到厭惡」。

來自蒙古的靜岡大學教授楊海英分析劉勁松的態度，「中國人民看到這樣的畫面恐怕會感到滿足，認為『我們是大國』，但這樣只會令全世界更厭惡。不明白這一點的中國，是這個世界上異質的存在」。

日本經濟新聞美洲總局局長大越匡洋在X分析，劉勁松的態度「是經過縝密計算的無禮。就算在中國也不可能以這種姿態出現在鏡頭前」，「雖然老套，但是對（中國的）國內宣傳很重要」，指出這個畫面很可能是經過中國算計的擺拍。

