中國再度禁日本水產品進口 胡采蘋酸：6月才開放「現在又禁了」

日本水產示意圖。（彭博資料照）

日本首相高市早苗日前對於「台灣有事」表態，不僅駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，呼籲中客勿前往日本旅遊，今又通知日本政府，將停止日本水產輸往中國。對此，財經網紅胡采蘋哈哈大笑地說，「上次全面禁止進口是2023年中的福島水事件，今年6月才開放37都縣，現在又禁了」。

胡采蘋今日於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文提及，中國政府今天通知日方，將停止進口日本水產品，「哇哈哈哈哈上次全面禁止進口是2023年中的福島水事件，今年6月才開放37都縣，現在又禁了」。

胡采蘋坦言，今年6月中共重新開放日本水產時，日本漁民和漁業公司的反應是什麼呢？據《日經新聞》報導提及：「日本漁民對此反應冷淡，因為水產已透過新銷路售罄，豐洲市場批發價顯示，2023年8月停止進口時，日本水產出口量最大的扇貝每公斤3000日圓，如今已5500日圓。北海道扇貝漁民說，已找到新出口管道，對中國出口已經有點怕了。」

網友看到貼文後紛紛留言表達不同看法，有人說「跟一個沒有法治觀念的國家做生意，就是他只要不開心，就可以違法合約，這種國家還有人要相信？」、「中國三不五時就用各種手段欺壓鄰國，早就被看破手腳，與其不斷被中國霸凌羞辱，不如早點脫鉤斷交！」、「只要是正常人，都會比較喜歡和政治干擾少的對象做生意。被中國搞1次就算了，再搞第2次就是自己笨了」，還有網友揶揄「中國人只適合吃科技與狠活」、「中國人無添加的吃不慣啦」。

