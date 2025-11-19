美型男律師因政府關門擺攤賣熱狗 「訟棍」菜單藏幽默折扣

受美國政府關門影響，31歲的國稅局律師史坦在華府街頭擺攤賣熱狗。（路透）

美國史上持續最久的聯邦政府停擺已於近日落幕，但在此之前，數十萬名聯邦雇員處於無薪休假狀態，其中1名國稅局律師史坦（Isaac Stein）因此改變謀生方式，在華府街頭擺攤賣熱狗，還把自己的攤車取名為「訟棍」（SHYSTERS）。他稱非常享受賣熱狗的時光，實現了童年的夢想。

綜合媒體報導，31歲的史坦原本工作是在華府辦公室裡撰寫退休計畫法規，但自從10月1日聯邦政府關門後，他每天下午都在街頭經營自己的熱狗攤，賣起熱狗、巧克力夾心月亮派（moon pie）和皇冠可樂（RC Cola）。

史坦擺攤時總是穿西裝、打領帶，就跟在辦公室裡撰寫稅務法規的穿著一樣。對他而言，擺攤是他的童年夢想，他回憶說，12歲時，學校舉辦籃球比賽，其他男孩都熱衷於球賽，他則對賣薯片跟汽水更有興趣。

今年夏天，他決定將這個想法付諸實踐，在政府停擺之前，史坦原本打算把這輛攤車當成「週末的有趣計畫」，然而，無薪假的到來讓他意外全心投入這個新角色中，史坦1週7天都在華府街頭擺攤。

史坦的「訟棍熱狗」菜單設計極具幽默，主要提供2種選擇：「正確的熱狗」或「加了錯誤配料的熱狗」。他甚至提供1項折扣：若顧客能「簡述月亮派或RC可樂的歷史意義」，即可獲得5美分優惠。

史坦此前每天約能賣出50份熱狗，儘管政府關門風波結束，將回歸國稅局工作的史坦說，「絕對不會放棄這個熱狗攤。這將成為我一輩子的週末事業。」

