前女友欠10萬沒還！ 台男怒飛泰國「組團擄人」下場曝光

泰國春武里府近日深夜上演跨國擄人戲碼，一名33歲台灣男子因不滿前女友積欠10萬泰銖（約新台幣9.6萬元）遲遲未還，竟不惜親飛泰國討債，還找來4名泰國男女組成「私刑小組」，將女子從公寓外強行押走、一路拳打腳踢恐嚇逼債，最終5人全數遭泰警逮捕。

綜合泰媒報導，24歲的泰籍女子西麗娜帕（Sirinpha Soongklang）於14日深夜在春武里梭桃邑縣（Sattahip）一處公寓外，遭台灣男子及4名泰國男女合力擄走。期間她曾傳訊向身為警員的叔叔求救，隨後訊號中斷，引發警方全力追查。警方在可能的逃跑路線上設立了檢查站，但並未立即找到涉事車輛。

15日凌晨1時，警方成功迫使嫌犯一行人現身投案，包括33歲台灣籍男子Kao Lian Cheng以及4名泰國籍共犯Supawadee、Jiraporn、Suppanat、Porntep。遭擄女子被找到時，臉部多處瘀青腫脹、眼睛腫至無法張開。警方已依程序展開調查並依法辦理。

Kao Lian Cheng供稱，他與被害人曾在台灣交往半年，期間女子以辦理赴台工作簽證為由向他借款逾10萬泰銖，返泰後兩人關係破裂且遲遲不還錢。他憤而於13日飛抵泰國，並找泰籍友人協助前往討債。因怒火失控，他承認對女子拳打腳踢、強迫其上車並要求聯繫家屬還錢。

另名共犯聲稱只是陪同討債，否認參與暴力，但也坦承發現情況不對後曾試圖勸離，並把女子帶回家通知家屬接回，之後接獲警方聯絡才前往投案。

警方指出，雖然台灣嫌犯與女子確有金錢糾紛，但本案涉及施暴、恐嚇與非法拘禁等多項罪名。台籍主嫌已被依「造成嚴重傷害」送辦，其他涉案者也全被依「共同非法拘禁」等罪起訴，強調所有涉案人員將依法偵辦。

