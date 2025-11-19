為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    最新研究揭人類何時會親親！ 科學家：初吻可追溯至約2000萬年前

    2025/11/19 13:41 即時新聞／綜合報導
    有科學家試圖透過模式模擬，認為人類祖先第一次「親吻」行為可追溯至2150萬至1690萬年前。示意圖。（法新社）

    有科學家試圖透過模式模擬，認為人類祖先第一次「親吻」行為可追溯至2150萬至1690萬年前。示意圖。（法新社）

    人類經常以接吻來表達彼此親暱的關係，除了人類外黑猩猩、倭黑猩猩、紅毛猩猩等靈長類也都會接吻，這暗示這種習慣源自共同祖先的遺傳，有科學家試圖透過模式模擬，認為人類祖先第一次「親吻」行為可追溯至2150萬至1690萬年前。

    據《路透》報導，期刊《進化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）刊登一篇最新研究，試圖追溯人類祖先「初吻」是什麼時候。從演化的角度來看，接吻沒有明顯益處，反而還可能傳播疾病，然而，人類、黑猩猩、倭黑猩猩、紅毛猩猩和大猩猩都會有接吻行為，這強烈暗示這種習慣源自共同祖先的遺傳。

    研究人員將「接吻」定義為「非攻擊性的、沒有涉及食物傳遞的口對口接觸」，把靈長類行為的觀察結果與演化關係的資料結合起來，建模模擬不同的演化情境，研究第一作者牛津大學生物系的布林德爾（Matilda Brindle）博士表示，模型經過數百萬次運行後，顯示人類祖先初吻可追溯至2150萬至1690萬年前。

    布林德爾表示，有人指出接吻可以在性方面可提高繁殖成功率或幫助選擇配偶，而非性的親吻（輕吻），則被認為有助於處理複雜的社會關係，或加強彼此的連結。

    研究中還指出，尼安德塔人和現代人也很可能曾經接吻，這是因為有證據顯示兩者曾經通婚，並共享某種口腔微生物。

