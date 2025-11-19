川普力挺沙國王儲再掀波！ 華郵記者哈紹吉遇害案一次看懂

2018年10月，《華盛頓郵報》撰稿人哈紹吉（Jamal Khashoggi）走進沙國駐伊斯坦堡領事館後失蹤。（美聯社資料照）

美國總統川普18日公開為沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）辯護，甚至不惜駁斥自家情報機構的結論，讓2018年震驚全球的《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案再度成為焦點。以下為案件的關鍵回顧：

異議記者人間蒸發 領事館內遭肢解

哈紹吉是常駐美國、以嚴厲批評沙國政府聞名的異議記者。2018年10月2日，他為了領取結婚文件，進入沙國駐伊斯坦堡領事館後人間蒸發。事後證實，他慘遭一支從沙國飛來的15人暗殺小組，在館內以酷刑殺害並加以肢解，遺體至今下落不明。

美國CIA直指王儲「很可能」下令

此案引發全球譁然。美國中央情報局（CIA）事後評估，認為王儲穆罕默德「很可能」（likely）下令了這起謀殺。這份最初被川普政府扣住、直到拜登政府上任後才於2021年解密的報告直指，考量到王儲對沙國安全機關的絕對控制，這類行動若無他的批准，不可能發生。

沙國說詞反覆 堅稱「流氓行動」

沙烏地阿拉伯最初矢口否認，後續說詞反覆，最終才承認哈紹吉死於一場「失控的流氓行動」（rogue operation），並起訴了數名涉案人員。然而，整個審判過程被外界批評為作秀，旨在保護真正的幕後主使。王儲穆罕默德本人則堅決否認與此案有任何直接關聯。

此案的焦點，在於美國最高情報單位與沙國官方說法之間的巨大矛盾。如今，美國總統川普選擇公開採信沙國的說法，並駁斥自家情報機構的結論，形同為王儲的清白背書，這正是引爆人權組織怒轟、並讓此案再度成為全球頭條的關鍵原因。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德被控涉入哈紹吉命案，仍獲美國總統川普公開力挺。（美聯社）

