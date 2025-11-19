為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    約旦河西岸襲擊事件致3死3傷 死者包括2名巴勒斯坦襲擊者

    2025/11/19 12:05 編譯謝宜哲／綜合報導
    2名巴勒斯坦襲擊者18日在約旦河西岸刺死1名以色列人，並造成3人受傷。（美聯社）

    2名巴勒斯坦襲擊者18日在約旦河西岸刺死1名以色列人，並造成3人受傷。（美聯社）

    以色列軍方表示，2名巴勒斯坦襲擊者18日在約旦河西岸刺死1名以色列人，並造成3人受傷，隨後被以軍擊斃。

    根據《美聯社》報導，以軍指出，事件具體地點為耶路撒冷以南的古什埃齊翁（Gush Etzion），該地區曾多次遭到巴勒斯坦武裝分子的攻擊。

    以色列緊急救援部門聲稱，1名71歲的老人在現場因刀傷死亡，另有3人被送往醫院，傷者中包括1名傷勢嚴重的婦女和1名傷勢中等的青少年。

    以軍稱襲擊事件發生後，開火擊斃2名巴勒斯坦襲擊者。巴勒斯坦衛生部確認，被以軍擊斃的死者是2名來自希伯崙（Hebron）的18歲青年。

    哈瑪斯未聲稱對此次襲擊負責，但在一份聲明中稱此事件為「對佔領當局企圖消滅巴勒斯坦的正常回應」，並誓言不會對以色列的侵略行為置之不理。

    值得注意的是，西岸其他地區也發生衝突。《半島電視台》當地負責人奧馬里（Walid al-Omari）18日說，攝影師在圖勒凱爾姆（Tulkarem）拍攝抗議活動時，以軍向攝影師亞辛（Fadi Yassin）雙腿開槍。以軍未對此事做出回應。

    圖勒凱爾姆今年一直發生衝突，以軍經常入侵該處的努爾沙姆斯（Nur Shams）難民營附近，稱該難民營藏有許多武裝分子。對以軍驅逐民眾行為感到不滿的巴勒斯人，持續進行抗議。

