為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    批高市早苗挑釁 中國大使：日本沒資格當聯合國常任理事國

    2025/11/19 12:37 即時新聞／綜合報導
    中國駐聯合國代表傅聰18日在安理會改革問題會議中表示，日本首相高市早苗涉台言論露骨挑釁，批評日本「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。（路透）

    中國駐聯合國代表傅聰18日在安理會改革問題會議中表示，日本首相高市早苗涉台言論露骨挑釁，批評日本「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。（路透）

    中國近期因日本首相高市早苗關於「台灣有事」的相關言論有所不滿，中日關係陷入緊繃，不過日本政府目前依舊維持立場，高市早苗先前也說「不會撤回言論」。中國駐聯合國代表傅聰18日在安理會改革問題會議中直言，高市早苗涉台露骨挑釁言論，批評日本「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

    綜合外媒報導，傅聰指出，日本首相高市早苗近期在國會發表涉台挑釁言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日方可引用「集體自衛權」武力介入台海問題。傅聰表示：「眾所周知，台灣是中國領土不可分割的一部分。高市早苗的涉台言論極為錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中日四個政治文件精神。」

    傅聰指出，高市早苗的涉台言論是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所做的走和平道路的基本承諾，「這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

    隨後傅聰提到，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，但日本國內時至今日仍有勢力不斷宣揚錯誤的二戰史觀，、修改中小學歷史教科書、否認南京大屠殺、美化侵略歷史及殖民統治。

    傅聰質疑，對於高市早苗如此惡劣的表現，國際社會如何相信日方能恪守走和平之路的承諾？如何相信其能夠維護公道正義？如何相信其能承擔維護國際和平與安全的職責？傅聰強調，日方應立即停止干涉中國內政，收回挑釁言行，不要在台灣問題上玩火，否則由此產生的一切後果將由日方承擔」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播