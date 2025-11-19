批高市早苗挑釁 中國大使：日本沒資格當聯合國常任理事國

中國駐聯合國代表傅聰18日在安理會改革問題會議中表示，日本首相高市早苗涉台言論露骨挑釁，批評日本「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。（路透）

中國近期因日本首相高市早苗關於「台灣有事」的相關言論有所不滿，中日關係陷入緊繃，不過日本政府目前依舊維持立場，高市早苗先前也說「不會撤回言論」。中國駐聯合國代表傅聰18日在安理會改革問題會議中直言，高市早苗涉台露骨挑釁言論，批評日本「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

綜合外媒報導，傅聰指出，日本首相高市早苗近期在國會發表涉台挑釁言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日方可引用「集體自衛權」武力介入台海問題。傅聰表示：「眾所周知，台灣是中國領土不可分割的一部分。高市早苗的涉台言論極為錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中日四個政治文件精神。」

請繼續往下閱讀...

傅聰指出，高市早苗的涉台言論是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所做的走和平道路的基本承諾，「這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

隨後傅聰提到，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，但日本國內時至今日仍有勢力不斷宣揚錯誤的二戰史觀，、修改中小學歷史教科書、否認南京大屠殺、美化侵略歷史及殖民統治。

傅聰質疑，對於高市早苗如此惡劣的表現，國際社會如何相信日方能恪守走和平之路的承諾？如何相信其能夠維護公道正義？如何相信其能承擔維護國際和平與安全的職責？傅聰強調，日方應立即停止干涉中國內政，收回挑釁言行，不要在台灣問題上玩火，否則由此產生的一切後果將由日方承擔」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法