一次看懂艾普斯坦檔案！千名少女受害、300GB數據、無客戶名單？

美國已故「富豪淫魔」艾普斯坦生前爆出曾性侵多名少女，媒介全球政商名流好友到其私人島嶼從事性愛活動。川普也被爆與艾普斯坦熟識多年。（路透資料照）

在美國國會參眾兩院18日接連投票，下令強制公開後，多年來被嚴密封存並引發瘋狂揣測的「艾普斯坦檔案」，距離公諸於世僅一步之遙。那麼，這些檔案究竟是什麼？

據《法新社》整理報導，「艾普斯坦檔案」是指美國司法部與聯邦調查局（FBI）在兩次重大調查中所彙整的大量證據。一次是導致艾普斯坦於2008年在佛羅里達州被判「為賣淫引誘未成年人」罪的調查；另一次則是在紐約導致他被再次起訴的調查。其共犯、前伴侶麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）是唯一被定罪的共犯，目前正在服20年刑期。

請繼續往下閱讀...

官方備忘錄引發的爭議

今年7月，司法部與FBI一份備忘錄引發政治風暴。該文件稱，經過「詳盡審查」，調查檔案中「沒有發現艾普斯坦勒索知名人士的可信證據」，也沒有所謂的「客戶名單」。但備忘錄同時承認，艾普斯坦個人「傷害了超過一千名受害者」，且從其電子設備與包含私人島嶼在內的多處房產中，查獲了「超過300GB的數據與實體證據」。

川普態度逆轉的角色

美國總統川普競選時曾承諾要公布艾普斯坦檔案，且上任後隨時可以下令執行。然而，他在入主白宮後改變了主意，直到本週國會即將投票強制解密，他才放棄反對。在態度逆轉前，川普曾下令司法部長邦迪（Pam Bondi）對艾普斯坦與包括前總統柯林頓在內的民主黨高層的關聯展開調查。

新調查恐讓部分內容遭塗黑

川普此舉可能讓部分檔案的公開變得複雜化。國會通過的《艾普斯坦檔案透明法案》允許扣留那些「會危及正在進行的聯邦調查或起訴」的材料。這意味著，由邦迪指派檢察官進行的新調查，可能導致部分檔案被延遲公開或在公布時被大量塗黑。

該法案要求司法部、FBI與聯邦檢察官辦公室，在30天內公布所有與艾普斯坦及麥克斯韋相關的「非機密紀錄、文件、通訊與調查材料」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法