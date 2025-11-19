為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    一次看懂艾普斯坦檔案！千名少女受害、300GB數據、無客戶名單？

    2025/11/19 10:54 編譯陳成良／綜合報導
    美國已故「富豪淫魔」艾普斯坦生前爆出曾性侵多名少女，媒介全球政商名流好友到其私人島嶼從事性愛活動。川普也被爆與艾普斯坦熟識多年。（路透資料照）

    美國已故「富豪淫魔」艾普斯坦生前爆出曾性侵多名少女，媒介全球政商名流好友到其私人島嶼從事性愛活動。川普也被爆與艾普斯坦熟識多年。（路透資料照）

    在美國國會參眾兩院18日接連投票，下令強制公開後，多年來被嚴密封存並引發瘋狂揣測的「艾普斯坦檔案」，距離公諸於世僅一步之遙。那麼，這些檔案究竟是什麼？

    據《法新社》整理報導，「艾普斯坦檔案」是指美國司法部與聯邦調查局（FBI）在兩次重大調查中所彙整的大量證據。一次是導致艾普斯坦於2008年在佛羅里達州被判「為賣淫引誘未成年人」罪的調查；另一次則是在紐約導致他被再次起訴的調查。其共犯、前伴侶麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）是唯一被定罪的共犯，目前正在服20年刑期。

    官方備忘錄引發的爭議

    今年7月，司法部與FBI一份備忘錄引發政治風暴。該文件稱，經過「詳盡審查」，調查檔案中「沒有發現艾普斯坦勒索知名人士的可信證據」，也沒有所謂的「客戶名單」。但備忘錄同時承認，艾普斯坦個人「傷害了超過一千名受害者」，且從其電子設備與包含私人島嶼在內的多處房產中，查獲了「超過300GB的數據與實體證據」。

    川普態度逆轉的角色

    美國總統川普競選時曾承諾要公布艾普斯坦檔案，且上任後隨時可以下令執行。然而，他在入主白宮後改變了主意，直到本週國會即將投票強制解密，他才放棄反對。在態度逆轉前，川普曾下令司法部長邦迪（Pam Bondi）對艾普斯坦與包括前總統柯林頓在內的民主黨高層的關聯展開調查。

    新調查恐讓部分內容遭塗黑

    川普此舉可能讓部分檔案的公開變得複雜化。國會通過的《艾普斯坦檔案透明法案》允許扣留那些「會危及正在進行的聯邦調查或起訴」的材料。這意味著，由邦迪指派檢察官進行的新調查，可能導致部分檔案被延遲公開或在公布時被大量塗黑。

    該法案要求司法部、FBI與聯邦檢察官辦公室，在30天內公布所有與艾普斯坦及麥克斯韋相關的「非機密紀錄、文件、通訊與調查材料」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播