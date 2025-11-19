為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗官邸前百人抗議？ 中國網友反酸官媒：人好少別自我安慰

    2025/11/19 11:19 即時新聞／綜合報導
    中共官媒新華社報導稱，約百人在首相官邸前抗議要求高市早苗下台。（本報合成，擷取自微博）

    日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」公開表態，引起中國不滿跳腳，中日關係持續緊繃。中媒稱，15日晚間有近百名民眾前往東京首相官邸前抗議，要求高市早苗下台。但消息回傳中國後，卻意外引來大量網友反酸官媒「自我安慰」。

    中媒《新華社》報導，當晚約100名抗議者聚集在東京首相官邸，手舉標語「高市下台」、「日中友好」、「不懂外交的人不能當首相」等，要求高市早苗撤回先前關於「台灣有事」的發言。

    然而相關新聞在中國社群平台引發討論，許多網友反而質疑報導動機，全力吐槽：「不要亂講，整個日本只有這點反對的，剩下一億多人都支持」、「幾百人，真是極少數了」、「約百人，實際可能就幾十人」、「高市的支持率是創了歷任新高的」、「就那麽幾個人沒必要報導」、「不要自我安慰好嗎」、「官媒的新聞還是熟悉的味道！」、「敢不敢報導一些日本右翼官員及日本自衛隊在X上的言論！總是選擇性報導，能不能全面一點？」、「官媒外宣沒贏過，內宣贏翻了」。

