    首頁 > 國際

    「泰國之恥」網紅富士山前半裸爬車跳艷舞 兩國輿論齊轟吊銷護照

    2025/11/19 11:29 即時新聞／綜合報導
    泰國網紅赤裸上身在日本富士山河口湖觀光區拍攝影片，引發爭議。（擷取自X帳號@AsianDawn4）

    泰國網紅帕佛（Jack Papho）近日在日本拍攝一段影片引發日泰兩國輿論風暴；影片中，他在富士山河口湖一家超商前，赤裸上身站在一輛休旅車車頂上不停扭動下身、激情熱舞。兩國網友多指責其「行為不當」，「有損泰國形象」，甚至有日本自媒體批評「泰國之恥」。

    據泰國《民族報》 等媒體報導，這段影片發布後3小時即獲得超過1萬2000條留言，然而不僅泰國網友反彈，日本輿論也一面倒表示不滿，多家日媒報導此事，強調日本社會重視公共秩序及安靜有禮，對一些人來說這只是搞笑影片，但對當地人而言是不尊重與干擾；日本正飽受過度觀光之苦，擔憂此類行為會讓日本人對外國遊客更加厭煩。

    此爭議事件在社群平台持續發酵，一名網友向泰國外交部領事事務司司長提交公開信，呼籲吊銷Jack Papho的泰國護照並拒發給他新護照，理由是他的行為「令泰國在海外蒙羞」，許多泰國網友支持這項請求。這股聲浪也蔓延到日本駐泰國大使館，許多人敦促日本政府吊銷他的簽證，並永久禁止他進入日本。

    Jack Papho的妻子隨後公開喊話，稱自己曾多次勸阻，希望外界不要責怪他們的孩子。

    泰國網紅赤裸上身在日本富士山河口湖觀光區拍攝影片，引發爭議。（擷取自X帳號@AsianDawn4）

