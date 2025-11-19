奈及利亞武裝分子襲擊校園 綁架25生、1人逃脫

奈及利亞政府女子綜合中學宿舍17日凌晨遭到武裝分子襲擊，共25名學生被綁架。（美聯社）

奈及利亞凱比州（Kebbi）馬加鎮（Maga）的政府女子綜合中學宿舍17日凌晨遭到武裝分子襲擊，共25名學生被綁架。該校校長馬加吉（Musa Rabi Magaji）18日表示，1名人質安全逃脫，同時獵人與安全部隊正在學校附近的森林中搜尋失蹤學生。

根據《美聯社》報導，武裝分子17日襲擊校園後，警方稱武裝分子翻越圍牆進入校園，與警察交火後劫持學生，並殺害1名教職員工。目前尚無任何組織聲稱對綁架事件負責。

馬加吉18日表示，1名被綁架的學生在數小時後成功逃脫，於17日晚上回到家中。

奈及利亞當地官員指出，安全部隊和搜救人員已加強搜救。安全小組對附近幫派分子經常藏身的森林進行了搜查，同時部署了其他人員沿著通往學校的主要道路巡邏。

凱比州州長伊德里斯（Nasir Idris）17日視察了學校，並保證將盡一切努力營救被綁架的女孩。

奈及利亞軍方聲明也說，陸軍總參謀長沙伊布（Waidi Shaibu）會見士兵，並指示進行「基於情報的行動」和「日夜不懈地追捕綁匪」。

