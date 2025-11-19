為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    奈及利亞武裝分子襲擊校園 綁架25生、1人逃脫

    2025/11/19 10:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    奈及利亞政府女子綜合中學宿舍17日凌晨遭到武裝分子襲擊，共25名學生被綁架。（美聯社）

    奈及利亞政府女子綜合中學宿舍17日凌晨遭到武裝分子襲擊，共25名學生被綁架。（美聯社）

    奈及利亞凱比州（Kebbi）馬加鎮（Maga）的政府女子綜合中學宿舍17日凌晨遭到武裝分子襲擊，共25名學生被綁架。該校校長馬加吉（Musa Rabi Magaji）18日表示，1名人質安全逃脫，同時獵人與安全部隊正在學校附近的森林中搜尋失蹤學生。

    根據《美聯社》報導，武裝分子17日襲擊校園後，警方稱武裝分子翻越圍牆進入校園，與警察交火後劫持學生，並殺害1名教職員工。目前尚無任何組織聲稱對綁架事件負責。

    馬加吉18日表示，1名被綁架的學生在數小時後成功逃脫，於17日晚上回到家中。

    奈及利亞當地官員指出，安全部隊和搜救人員已加強搜救。安全小組對附近幫派分子經常藏身的森林進行了搜查，同時部署了其他人員沿著通往學校的主要道路巡邏。

    凱比州州長伊德里斯（Nasir Idris）17日視察了學校，並保證將盡一切努力營救被綁架的女孩。

    奈及利亞軍方聲明也說，陸軍總參謀長沙伊布（Waidi Shaibu）會見士兵，並指示進行「基於情報的行動」和「日夜不懈地追捕綁匪」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播