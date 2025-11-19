中國外交官暗示「斬首」日相？ 吳欣岱：展現對黨的忠誠

日相高市早苗。（法新社）

中國駐大阪總領事薛劍不滿日相高市早苗「台灣有事」的說法，於社群暗示「斬首」。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱認為，薛劍任期於本月底將屆滿，反正要走了，得罪日本不是他的麻煩；但「展現對黨的忠誠、敢講狠話」才是他回北京後真正要交出的績效。

「怎麼有人會覺得，一個外交官失言，只是他的個人問題？」吳欣岱今日發文提及，高市早苗最近在日本國會被問到：「如果中國以軍艦封鎖台灣，是否會構成《存立危機事態》，讓日本可以行使集體自衛權？」她的回答非常明確——如果涉及武力攻擊，日本很可能會認定是存立危機事態。這等於再次宣示：「台灣有事，就是日本有事」。就在這樣的背景下，中國駐大阪總領事薛劍，竟然在社群平台上轉傳文章並評論，暗示要將日本首相「斬首」。

請繼續往下閱讀...

吳欣岱接著表示，她看到有人說：「他是不是瘋了？一個外交官怎麼講出這種話？還成天轉傳內容農場文章？」但事實上，瘋的不是薛劍一個人，瘋的是整個中國。「如果你去看他的任期就更清楚了」，薛劍11月底本來就要屆滿，早就到了「即將被調回」的時間點。而在中國的外交系統裡，越接近離任的人，越有可能被拿來當黑臉：「講那些北京想講、卻不便透過正式管道講的話」。

吳欣岱認為，反正要走了，得罪日本不是他的麻煩；但「展現對黨的忠誠、敢講狠話」才是他回北京後真正要交出的績效。甚至，如果最後日本沒有提出強烈要求懲處，等薛劍照常屆滿返國，幾年後歷史留下的紀錄，可能會變成：「一個中國外交官公開威脅斬首日本首相，卻沒受到任何懲處。」

吳欣岱直指，在目前中國仇日情緒高漲的氛圍裡，說不定還會被解讀成「小日本不敢反抗」。所以，「今天我們看到的，不是一名外交官的個人失常」，而是整個中國在面對日本強化防衛、面對台日安保連動時所展現的典型反應：「用極端語言示威、用切割手法卸責、用民族主義來轉移內部壓力。薛劍只是一個出口。真正的問題，是出口背後的那個國家。而這，正是台灣與日本都必須清楚看見的現實」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「常常自誇是超英趕美的強國，卻處處展現出發達了就仗勢欺人的傲慢，嚴然就是沒水準的暴發富，難怪許多國家對中國人，超級反感的」、「有些人對中國總是特別寬容」、「中國有病，已經不只一個外交官跟派駐國吵架」。

據筑波大學名譽教授遠藤譽撰文表示，薛劍2021年6月29日上任，到今年11月28日將滿4年5個月，歷任中國駐大阪總領事最長任期只有4年4個月。換言之，薛劍已經打破紀錄，屬於任期即將屆滿的狀態，隨時可能被調回中國。

相關新聞請見︰

戰狼薛劍嗆「斬首」高市早苗恐離任 日學者籲：趁他還在快嚴懲

中國駐大阪總領事薛劍。（圖擷取自薛劍X）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法