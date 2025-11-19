日網媒爆料高市早苗將參拜靖國神社 胡錫進：中韓將最高級別反制

2025年8月15日為二戰結束紀念日80週年，高市早苗前往靖國神社參拜。（法新社）

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」公開表態，引起中國不滿跳腳，中日關係持續緊繃。日本媒體18日再爆料，高市可能在12月26日「突襲」參拜靖國神社，引發外界關注各方反應是否會再次升溫。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進痛斥，「如果高市早苗真敢邁出去靖國神社拜鬼這一步，將是冒天下之大不韙，必將掀起一場全面的驚濤駭浪」。

日本網媒《NEWSポストセブン》報導 ，自民黨內支持高市的議員間流傳消息，指她計畫在特別國會結束後計劃前往靖國神社參拜，最可能選在12月26日。2013年12月26日，前首相安倍晉三第二次執政滿一年時前往靖國神社參拜。但另一可能日期是效仿前首相小泉純一郎任內，選在元旦當天參拜。若高市早苗屆時赴靖國神社，將是繼安倍晉三後睽違12年，再有現任日相前往參拜。

高市過去幾乎從不缺席靖國神社春秋祭典與8月15日參拜，但今年10月秋季祭典因考量美國總統川普即將訪日以及將前往南韓出席亞太經合會（APEC）行程等外交因素，僅以獻祭品替代並被視為罕見低調。若高市屆時成行，將是繼安倍後、睽違12年再次有現任日本首相前往靖國神社。

對此，前《環球時報》總編輯胡錫進昨（18）日發文痛批，「如果高市早苗真敢邁入靖國神社拜鬼這一步，將是冒天下之大不韙，必將掀起一場全面的驚濤駭浪」。他指出，韓日因獨島（竹島）問題近期關係緊張，日本與中國也因高市的涉台言論處於對峙狀態，若再加上靖國議題，恐讓東北亞局勢更加動盪。

不過胡錫進也提醒，《NEWSポストセブン》常刊登爆料文章，日本主流媒體如《讀賣新聞》、《共同社》並未跟進，不排除消息是該媒體為流量操作、極右派刻意放風，或是高市陣營釋放「試水球」。也可能是日方藉傳言向北京施壓，試圖為高市先前的「台灣有事」言論降溫。

胡錫進表示，在報導真實性未確認前，此議題暫不會公開擺上中日外交檯面，但如果高市早苗最後真的前往，「中、韓做出最高級別的激烈反應和反制將是注定的，沒有懸念」。

