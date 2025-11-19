沙國宣布對美投資1兆美元！川普駁斥自家情報 為涉謀殺案王儲辯護

川普（右）在白宮橢圓形辦公室會見沙國王儲穆罕默德。（彭博）

美國總統川普18日駁斥了自家情報機構的評估，即沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）可能對2018年《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案負有部分責任。川普在白宮熱烈歡迎這位沙國實質統治者，此為他7年來首次到訪。

川普辯護 王儲否認涉案

根據《美聯社》報導，川普為王儲辯護時，貶稱哈紹吉「極具爭議」，並表示「很多人不喜歡那位先生」。他在橢圓形辦公室與王儲一同露面時，對記者表示：「（王儲）對此一無所知，我們可以就此打住。」

然而，根據拜登政府於2021年解密的美國情報調查結果，沙國特務在伊斯坦堡領事館內殺害哈紹吉的行動，「可能」獲得了王儲本人的批准。

人權組織則對川普的言行予以猛烈抨擊。由哈紹吉創立、倡導阿拉伯世界民主與人權的美國組織「DAWN advocacy」總監賈拉爾（Raed Jarrar）表示：「川普總統雙手沾滿了哈紹吉的鮮血。」他補充說：「川普已讓自己成為穆罕默德下令的每一次處決與監禁的共犯。」

沙國宣布加碼投資1兆美元

在經濟層面，穆罕默德王儲宣布，沙烏地阿拉伯計劃將對美國的投資額，從川普去年5月訪問時宣布的6000億美元，提高至1兆美元。川普家族在沙國亦有強大的個人商業利益，其子女掌控的川普集團已在當地有兩項合作計畫。對此，川普否認存在利益衝突，稱「我與家族事業無關」。

川普在穆罕默德王儲到訪前夕宣布，已同意向沙烏地阿拉伯出售F-35戰機。此舉引發政府內部部分人士擔憂，認為可能導致美國先進武器技術外流至中國，或破壞以色列在該地區的質性軍事優勢。

此一出人意料的軍售舉動，正值川普試圖推動沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化之際。川普視擴大「亞伯拉罕協議」為其在中東建立穩定局勢的關鍵。對此，穆罕默德王儲表示，沙國希望成為協議的一部分，但前提是必須確保巴勒斯坦建國的明確路徑。

