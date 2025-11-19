釜山12家醫院全拒收！南韓高中生救護車上苦等1小時喪命

南韓救護車示意圖，與新聞事件無關。（路透）

南韓釜山市中心上月發生一起醫療延誤悲劇，1名高中生在救護車上輾轉等待近1小時，最終不幸身亡，引發社會譁然。

根據《韓聯社》報導，10月20日清晨6時17分左右，1名高中生在校附近突然出現痙攣。消防人員於16分鐘後抵達現場，當時學生意識模糊但仍可回應。然而，救護人員先後聯繫釜山4家大型醫院，卻全部被以「缺乏兒科神經相關後續治療能力」為由拒收。

釜山消防災難本部的緊急管理中心接手協助，向釜山附近8家醫院求助，依然全數碰壁。由於市區內沒有醫院願意提供治療，醫護只能將範圍擴大至慶尚南道昌原。

然而就在救護車上等待將近1小時後，這名學生於早上7時30分左右心臟驟停。依規定，一旦心跳停止，最近醫院必須接收，救護車於5分鐘內抵達，但仍回天乏術。

釜山消防災難本部官員坦言，這起悲劇源於釜山兒科後續照護的明顯缺口，整輛救護車在城市裡不停尋找願意收治的醫院，卻一路遭拒。他無奈表示：「我們在釜山完全找不到適合的醫院，只能一路擴大搜尋範圍。」

