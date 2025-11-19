川普誓言阻止毒品流入美國 墨西哥總統堅拒外國干預

川普誓言阻止毒品流入美國 墨西哥總統堅拒外國干預2025/11/19 09:34 編譯謝宜哲／綜合報導
墨西哥總統薛恩鮑姆18日稱，不會允許美國在墨西哥境內打擊販毒集團。（彭博）
美國總統川普17日表示，他願意不惜一切代價阻止毒品流入美國。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）18日稱，不會允許美國在墨西哥境內打擊販毒集團。
根據《美聯社》報導，川普17日說「我是否希望墨西哥採取打擊行動來遏制毒品交易？我同意，只要能遏制毒品交易，我們什麼都願意做。」川普還補充說，他對墨西哥很不滿意。
美國駐墨西哥大使館於17日晚些時候在X上分享一段影片，內容是美國國務卿魯比歐先前發表的言論，強調美國不會對墨西哥採取單方面行動。
薛恩鮑姆18日指出，川普過去曾多次暗示美國在墨西哥境內打擊販毒集團的可能性，或稱無論墨西哥需要什麼事物來打擊犯罪集團，美國都會配合。
薛恩鮑姆強調，她每次都告訴川普美墨可以合作，美國可以提供該國掌握的消息，但墨西哥會在自身領土上行動，不接受任何外國政府的干預。
薛恩鮑姆補充，她已多次向川普和魯比歐表達過立場，他們都能理解。
