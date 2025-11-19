金井正彰低頭聽劉勁松插口袋訓話？ 在場記者曝真相：根本沒低頭

中國官媒《央視》釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋」，金井正彰低頭的畫面，被認為是刻意羞辱日方。（圖擷自微博）

為緩解日本首相高市早苗「台灣有事」言論的中日緊張關係，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰前往北京進行磋商；會後中國官媒《央視》釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋」，金井正彰低頭的畫面，影片在網路上瘋傳，外界認為是刻意羞辱日方，而實際上，金井正彰低頭僅是為了聆聽翻譯。

綜合外媒報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰與中國外交部亞洲司長劉勁松昨（19日）在北京會談，尋求雙方緊張關係降溫的可能性。但會後《央視》釋出雙方會後步出外交部的畫面，劉勁松雙手插口袋，而金井正彰低頭，這段影片在沒有任何背景資訊或具體解釋的情況下發布，被認為是刻意對日方的羞辱，中國網路瘋傳這段影片。

有當時在現場的日本記者透露真相，當時兩人步出大廳時，劉勁松停下來把雙手插在口袋裡說話，而金井正彰是側耳聆聽在旁邊的口譯員翻譯，所以看起來就像低了頭。

金井正彰回國後表示，與外務省亞洲大洋洲局局長劉勁松會面時，駁斥了中國政府呼籲民眾不要前往日本的言論，他強調日本的安全形勢並未惡化，同時也拒絕中方要高市首相撤回「台灣有事」言論的要求。

