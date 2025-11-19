為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    10月訪日遊客數創新高 台灣今年赴日旅遊逾563萬人次排第三

    2025/11/19 09:15 即時新聞／綜合報導
    日本觀光局18日公布最新旅遊數據統計，今年10月的訪日遊客數量達到389萬6300人，比起去年同期增加17.6％，其中台灣10月的訪日旅客人次排名第三，在今年1至10月則超過560萬人次。（法新社）

    日本觀光局18日公布最新旅遊數據統計，今年10月的訪日遊客數量達到389萬6300人，比起去年同期增加17.6％，其中台灣10月的訪日旅客人次排名第三，在今年1至10月則超過560萬人次。（法新社）

    日本政府觀光局18日公布最新旅遊數據統計，今年10月的訪日遊客數量達到389萬6300人，比起去年同期增加17.6％，其中台灣10月的訪日旅客人次排名第三，在今年1至10月則超過560萬人次。而在日中關係緊張的現況之中，中國在10月訪日人數及今年累計人數上均名列前茅，日本觀光局表示會密切注意相關狀況發展。

    綜合日媒報導，日本觀光局統計，今年10月的389萬6300名訪日遊客中，人數最多的是韓國遊客，高達86萬7200人，中國則是以71萬5700人位居第二，台灣則是以59萬5900人排名第三，人數比去年同期增加24.4%。

    至於今年1月至10月累計赴日旅客的累積統計數量，則達到3554萬7200人次，相較去年同期成長17.7%，今年有望首次突破單年4000萬人次訪日大關。其中，來自中國的遊客人數較去年同期成長40.7%，達到約820萬人次，是各國赴日遊客人數最多的，佔遊客總數20%以上。第二名則是韓國的766萬人次，台灣563萬人次排名第三。

    日本觀光廳長官村田茂樹18日在記者會被問到中國官方呼籲民眾避免赴日旅遊一事，村田茂樹表示，此刻他並不打算發表任何主觀言論，未來將持續推動吸引中國遊客的宣傳活動，會在密切關注、評估狀況時採取必要措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播