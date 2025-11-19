10月訪日遊客數創新高 台灣今年赴日旅遊逾563萬人次排第三

日本觀光局18日公布最新旅遊數據統計，今年10月的訪日遊客數量達到389萬6300人，比起去年同期增加17.6％，其中台灣10月的訪日旅客人次排名第三，在今年1至10月則超過560萬人次。（法新社）

日本政府觀光局18日公布最新旅遊數據統計，今年10月的訪日遊客數量達到389萬6300人，比起去年同期增加17.6％，其中台灣10月的訪日旅客人次排名第三，在今年1至10月則超過560萬人次。而在日中關係緊張的現況之中，中國在10月訪日人數及今年累計人數上均名列前茅，日本觀光局表示會密切注意相關狀況發展。

綜合日媒報導，日本觀光局統計，今年10月的389萬6300名訪日遊客中，人數最多的是韓國遊客，高達86萬7200人，中國則是以71萬5700人位居第二，台灣則是以59萬5900人排名第三，人數比去年同期增加24.4%。

至於今年1月至10月累計赴日旅客的累積統計數量，則達到3554萬7200人次，相較去年同期成長17.7%，今年有望首次突破單年4000萬人次訪日大關。其中，來自中國的遊客人數較去年同期成長40.7%，達到約820萬人次，是各國赴日遊客人數最多的，佔遊客總數20%以上。第二名則是韓國的766萬人次，台灣563萬人次排名第三。

日本觀光廳長官村田茂樹18日在記者會被問到中國官方呼籲民眾避免赴日旅遊一事，村田茂樹表示，此刻他並不打算發表任何主觀言論，未來將持續推動吸引中國遊客的宣傳活動，會在密切關注、評估狀況時採取必要措施。

