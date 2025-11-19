為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    力挺高市早苗 日本保守黨代表：能讓大量無禮中客減少很值得

    2025/11/19 08:27 即時新聞／綜合報導
    「日本保守黨」黨代表百田尚樹提到中國要求國民暫勿赴日旅遊一事，他強調能讓大量沒禮貌的中國觀光客減少，可說是非常值得。（彭博）

    「日本保守黨」黨代表百田尚樹提到中國要求國民暫勿赴日旅遊一事，他強調能讓大量沒禮貌的中國觀光客減少，可說是非常值得。（彭博）

    由於不滿日本首相高市早苗在國會中針對「台灣有事」的發言，中國官方呼籲中國國民暫勿前往日本旅遊，引發中日關係緊張。「日本保守黨」黨代表百田尚樹18日在記者會中提到中國要求國民暫勿赴日旅遊一事，百田尚樹強調，能讓大量沒禮貌的中國觀光客減少，可說是非常值得。

    根據日本《產經新聞》報導，高市早苗日前在國會答詢時指出，「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」一事，百田尚樹認為，高市所言理所當然，並沒有必要道歉或收回言論，且中國完全是在無理取鬧，很多國家並不把台灣視為中國的一部分，但卻把這議題稱為「國內問題」，這是中方的強硬論點。

    百田尚樹提到，有分析計算指出，中國人減少赴日旅遊可能會造成日本高達2兆2000億日圓（約新台幣4400億）的損失，他認為此事造成的經濟損失並沒有那麼多，就算是2兆2000億日圓，平分給日本1億2000萬名國民，1個人也才損失1萬8000日圓。百田尚樹強調：「如果只要付1萬8000日圓就能讓大量沒禮貌的中國遊客減少，那是非常值得。希望中國政府能夠持續限制旅遊。」

    至於是否要將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」（Persona Non Grata），「日本保守黨」眾議員島田洋一認為應該將其視為「不受歡迎人物」驅逐出境，如果高市首相做不到這點，將會在國際上被輕視。

    百田尚樹則強調，中國一向都是先強硬出招，如果對方不退讓，它就認為沒有達到效果；如果對方退讓，它就會再更進一步，「日本政府差不多也該學學如何應對中國了」。至於部分在野黨人士呼籲高市早苗道歉或撤回言論，百田尚樹批評，這種話讓人懷疑「日本人的敵人是不是就在日本國內」。

