為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本大分民宅大火逾12小時未滅！延燒逾170建物 1老翁失聯

    2025/11/19 07:32 即時新聞／綜合報導
    日本大分市佐賀關地區昨日傍晚發生住宅火警，火勢持續延燒周邊建物及附近山林，到今晨當地消防單位仍在進行滅火，目前火勢仍未撲滅。（圖擷自X）

    日本大分市佐賀關地區昨日傍晚發生住宅火警，火勢持續延燒周邊建物及附近山林，到今晨當地消防單位仍在進行滅火，目前火勢仍未撲滅。（圖擷自X）

    日本大分市佐賀關地區住宅區昨（18）日傍晚發生火警，火勢持續延燒周邊建物及附近山林，到今晨火勢仍未撲滅，當地消防單位仍努力滅火，據當局指出，大火已延燒超過170棟建物，有1老翁失聯。

    綜合媒體報導，位於大分市佐賀關漁港附近的住宅區於昨傍晚5時43分左右發生火警，在火勢持續延燒下，變成大規模火災，消防單位獲報後雖然就立刻出動超過10輛消防車救災，但截至今晨4時30分消防單位仍在進行滅火。日媒今晨報導指出，在火災發生超過12小時後，消防單位仍在持續救災，但目前尚無跡象顯示火勢即將撲滅。

    大分縣政府與大分市政府於18日深夜，已分別成立災害對策本部蒐集相關資訊，截至昨深夜11時40分，已有來自115戶家庭的175人被疏散至附近的社區活動中心進行避難。有民眾在接受媒體訪問時指出，「昨晚到處都是火，木造住宅靠得很近，道路也很狹窄」，透露消防車難以進入救災。

    據大分縣災害應變本署指出，這起大火已延燒包含住宅在內的逾170棟建物，周邊森林也受到波及，並有一名76歲的老翁下落不明。大分縣政府也指出，這場火災適用災害救助法，並正在協調請自衛隊投入救災。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播