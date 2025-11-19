日本大分民宅大火逾12小時未滅！延燒逾170建物 1老翁失聯

日本大分市佐賀關地區昨日傍晚發生住宅火警，火勢持續延燒周邊建物及附近山林，到今晨當地消防單位仍在進行滅火，目前火勢仍未撲滅。（圖擷自X）

日本大分市佐賀關地區住宅區昨（18）日傍晚發生火警，火勢持續延燒周邊建物及附近山林，到今晨火勢仍未撲滅，當地消防單位仍努力滅火，據當局指出，大火已延燒超過170棟建物，有1老翁失聯。

綜合媒體報導，位於大分市佐賀關漁港附近的住宅區於昨傍晚5時43分左右發生火警，在火勢持續延燒下，變成大規模火災，消防單位獲報後雖然就立刻出動超過10輛消防車救災，但截至今晨4時30分消防單位仍在進行滅火。日媒今晨報導指出，在火災發生超過12小時後，消防單位仍在持續救災，但目前尚無跡象顯示火勢即將撲滅。

大分縣政府與大分市政府於18日深夜，已分別成立災害對策本部蒐集相關資訊，截至昨深夜11時40分，已有來自115戶家庭的175人被疏散至附近的社區活動中心進行避難。有民眾在接受媒體訪問時指出，「昨晚到處都是火，木造住宅靠得很近，道路也很狹窄」，透露消防車難以進入救災。

據大分縣災害應變本署指出，這起大火已延燒包含住宅在內的逾170棟建物，周邊森林也受到波及，並有一名76歲的老翁下落不明。大分縣政府也指出，這場火災適用災害救助法，並正在協調請自衛隊投入救災。

