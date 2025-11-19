中國戰狼尋釁報復日本 謝金河：很難阻擋民眾旅遊衝動

謝金河指出，近日中日兩國交惡，起因於中國的大阪總領事薛劍（見圖）發表要斬首首相的言論，中國戰狼再起，先是祭出凍結旅行令，然後展開黃海演習，這些手段台灣都很熟悉，日本可能很不習慣。（路透）

中國與日本近日關係緊張，財信傳媒董事長謝金河發文指出，中國雖祭出凍結旅行令，但他認為即便中日衝突加劇，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。謝金河也說，日本人一向內斂含蓄，這次顯然是被激怒了！並指日本首相高市早苗從就職自民黨總裁時就表示將強化日本軍備，有週刊雜誌更整本都在介紹日本的防衛產業，顯示日本是有備而來。

謝金河在臉書以「中日走在歴史分叉點上」為題發文指出，近日中日兩國交惡，起因於中國的大阪總領事薛劍發表要斬首首相的言論，中國戰狼再起，先是祭出凍結旅行令，然後展開黃海演習，這些手段台灣都很熟悉，日本可能很不習慣。

針對「中國能不能長期禁止中國人不到日本旅遊？」謝金河列出相關數據：2024年到訪日本的外國旅客3687萬人次，其中南韓881萬人次，中國698萬人次，台灣居第三位是604萬人次，往後是美國的272萬及香港的268萬。

今年前九月到訪日本的外國旅客，中國人躍升第一，有748.7萬人次，比去年同期增加43.7%，南韓679萬人次，年增率5%，台灣是503.6萬人次，成長9.8%。不過根據統計資料，台灣人7到9月在日本消費支出逾600億台幣，勇奪第一。

謝金河表示，安倍剛剛上任首相時，除了射三箭，還有一個目標是服務業出口，希望在2022年東京奧運會時讓到訪日本的外國旅客達4000萬人次，今年看起來會達標。他認為即便中日衝突加劇，恐怕也很難阻擋中國人到日本旅遊的衝動。

謝金河分析，日本人一向內斂，含蓄，這次顯然是被激怒了！這次高市從登上自民黨總裁就職典禮致辭時即表示將強化日本軍備，重視供應鏈安全，重返半導體產業，他從日本帶回來的日本財經雜誌的「東洋經濟週刊」，整本都在介紹日本的防衛產業，日本的軍工股及半導體供應鏈股價全面大漲，看起來日本是有備而來。

謝金河在文末直言，中日交惡，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）又在社群平台X上感謝中國進一步深化美日深厚友誼做出貢獻！這場中日交惡的戲碼將牽動美、日、中、東北亞及台日關係的重大變化！

謝金河分析，日本人一向內斂，含蓄，這次顯然是被激怒了！並指日本財經雜誌的「東洋經濟週刊」，整本都在介紹日本的防衛產業，日本的軍工股及半導體供應鏈股價全面大漲，看起來日本是有備而來。（圖擷自謝金河臉書）

