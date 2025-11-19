為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    再起戰端！黎巴嫩衛生部：以軍空襲巴勒斯坦難民營釀13死

    2025/11/19 07:12 即時新聞／綜合報導
    黎巴嫩衛生部18日證實，以軍對該國南部城市錫登發動空襲，造成13人死亡，另有多人受傷。（法新社）

    黎巴嫩衛生部18日證實，以色列對黎巴嫩南部主要城市錫登（Sidon）發動空襲，造成13人死亡，另有多人受傷。

    路透報導，以色列軍方同天表示，部隊攻擊了鄰近錫登、人口稠密的巴勒斯坦難民營艾因赫勒韋（Ain al-Hilweh）內部一座訓練場，當中有武裝分子活動。

    以色列軍方強調，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）曾利用訓練場對以色列發動攻擊。

    哈瑪斯隨後發布聲明譴責了這起攻擊事件。聲明指控，「猶太復國主義佔領軍（以色列國防軍）聲稱襲擊目標是『隸屬本組織的訓練營地』，純屬捏造和謊言，目的是為其罪惡的侵略行徑辯護」。

    哈瑪斯在聲明稱，以軍攻擊的目標是供難民營居民使用的露天運動場，並補充說，黎巴嫩難民營中沒有軍事設施。

    以色列國防軍目前佔領了黎巴嫩境內共5座哨所，經常在該國南部發動空襲。以色列方面稱，這些空襲的目標是同受伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah），有時也針對在當地活動的哈瑪斯成員。

    以色列和真主黨去年達成停火協議，協議要求真主黨不得在南部地區部署任何武器，以色列軍隊則必須完全撤出黎巴嫩。

    黎巴嫩衛生部18日證實，以軍對該國南部城市錫登發動空襲，造成13人死亡。（美聯社）

